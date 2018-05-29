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健康@NEWS／眼周有黃斑瘤 高膽固醇恐上身

2018-05-29 00:18聯合報 記者張益華／報導

台大心臟內科主治醫師林柏志在元氣講座分享，高血脂是血液中的脂肪過高，當血液中膽固...
台大心臟內科主治醫師林柏志在元氣講座分享，高血脂是血液中的脂肪過高，當血液中膽固醇濃度增加，導致血管內皮細胞破裂，產生血栓，阻塞血管便可能發生心肌梗塞。 記者王騰毅／攝影
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一名40歲女性公務員，平日生活作息正常，卻因急性心肌梗塞住院，接受心導管檢查發現，血管狹窄不平，嚴重阻塞，需放支架治療。為何無不良嗜好，中年時健康已經亮紅燈？台大醫院心臟內科主治醫師林柏志指出，病患經抽血檢查，總膽固醇高達350mg/dL，低密度脂蛋白260mg/dL，數值異常，確診是家族性高膽固醇血症，偏偏病人平日沒症狀，因而輕忽治療。

台大醫院心臟內科主治醫師林柏志。 記者王騰毅／攝影
台大醫院心臟內科主治醫師林柏志。 記者王騰毅／攝影
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膽固醇太高，塞住血管？林柏志在元氣講座分享，高血脂就是血液中的脂肪過高，以膽固醇或三酸甘油脂為主，當血液中膽固醇濃度增加，日積月累導致血管的內皮細胞破裂，產生血栓，阻塞血管發生心肌梗塞。

林柏志解釋，膽固醇分為高密度脂蛋白 （HDL），俗稱「好的膽固醇」，可以移除血液中過多膽固醇，預防堆積在血管壁中。另一種是低密度脂蛋白（LDL），俗稱「壞的膽固醇」，容易滲入血管壁中，形成動脈粥狀硬化，進而引發心血管危機，包括腦中風、心肌梗塞、慢性腎臟病、周邊動脈阻塞等。105年國人十大死因中，心臟、腦血管和高血壓疾病都與膽固醇相關。

20%來自食物 80%肝臟製造

林柏志說，病人常問為何吃素仍膽固醇異常？由於人體膽固醇80%來自肝臟製造，可能與控制膽固醇的基因異常有關，臨床上常見的家族性高膽固醇血症，發生率是兩百分之一，估計國內超過九成的病人，因為無症狀，未及早診斷和治療，而導致心血管疾病

高膽固醇的徵兆為何？林柏志指出，若眼睛周圍出現黃色的小塊，也就是黃斑瘤，恐潛伏高膽固醇問題。不過高膽固醇不同於高血壓、高血糖，可藉由頭痛等症狀來判別，高膽固醇常演變成心血管疾病才被發現。

根據統計，國內50至79歲膽固醇異常者約占四分之一，如何控制膽固醇？林柏志表示，人體膽固醇有兩個來源，80%來自肝臟製造，來自食物約20%，因此飲食上減少高膽固醇攝取如蛋類、牛豬肉類、內臟、帶殼海鮮和加工食品等；多吃降膽固醇食物如燕麥、豆類、堅果類、植物油等。

炒菜用油部分，可選擇多元不飽和脂肪酸較高的大豆油、葵花油和玉米油等；盡量避免使用飽和脂肪酸較高的椰子油和棕櫚油。據最新美國飲食指南公佈，膽固醇攝取量可不設限，但林柏志認為，這裡指的是總脂肪量，仍建議降低飽和脂肪酸攝取量。

持續運動與戒菸 提升好膽固醇

其次多運動，有氧運動持續三個月以上，可降低膽固醇9%，降低三酸甘油脂15%，提升高密度脂蛋白15%。戒菸也可提升高密度脂蛋白10%至15%，健保規定若心血管疾病患者，未戒菸卻仍要治療心血管疾病，健保可不給付心血管藥物。

林柏志說，若飲食、運動控制三到六個月後仍不佳者，或已有心血管疾病者，建議採藥物治療，目前他汀類藥物可降低膽固醇，降發炎，防止心律不整，但有肌肉痠痛、肝指數上升等副作用。若服藥後膽固醇回到正常，切勿擅自停藥或減藥，高危險群病人需持續服藥。

他建議，45歲以上男性、55歲以上女性或停經者、有高血壓、抽菸和早發性冠心病家族史等人，可利用健檢抽血檢查是否有高膽固醇的問題，一旦及早發現，控制生活作息輔以藥物治療，避免膽固醇成為血管殺手。

膽固醇心血管疾病脂肪心肌梗塞高血壓

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