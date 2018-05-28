農民熱出病 最快年底中暑、熱傷害可申請職災

2018-05-28 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中暑、熱衰竭是田間常見的疾病，都將在職災認定準則中特別納入。圖／本報資料照片 分享 facebook

極端氣候影響，各地越來越熱，日頭下工作的農民更是首當其衝。立法院本月三讀修正通過《農民健康保險條例》，農委會指出，原本給付原則為先傷後病，但因不少農民反映中暑、熱衰竭是田間常見的疾病，因此，都將在職災認定準則中特別納入，未來農民中暑、熱衰竭、熱痙攣經醫師開立證明，都能申請職災給付給付。

現行農保對於農民發生職業災害並無特別保障，立法院會本月三讀修正通過《農民健康保險條例》，農民自付60%，未來每人每月多繳14元左右，不僅職災有傷害給付、就醫津貼，身心障礙給付、喪葬津貼都增加，預計今年11月上路。

農委會輔導處處長朱建偉表示，現正擬定「農民職業災害保險被保險人應實際從事農業工作而致傷害審查準則」，雖然高溫所引起的中暑、熱衰竭、熱痙攣是屬於病的部分，而不是受傷，但因是不少農民常見疾病，因此於準則中用特別條款納入。

朱建偉表示，新版農保職災條例預計11月上路，準則預計最快10月前公布，屆時勞保局將透過這份準則認定符合職災規定於否。

根據農保職災條例規定，職業傷害有傷害給付、醫療給付，職業傷害最高可以請領2年，第一年最高可以領保額的7成，約7千多元，第二年5千多元。

不過，究竟每年台灣有多少農民因高溫而有熱傷害、中暑等，朱建偉表示，過去並未有相關統計，不過，若農保職災給付上路之後，就會有相關統計數字