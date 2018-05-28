吵鬧聲out！3大廉價航空推出「寧靜艙」服務

2018-05-28 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



亞洲航空是馬來西亞第二家國際航空公司，台灣出發主要航線為吉隆坡、沙巴等城市。圖／AirAsia提供 分享 facebook

許多台灣旅客規畫出國玩，特別是前往短航程的城市如日本，便會選擇搭乘廉價航空。不過，很多人一上飛機就想睡覺休息，最怕的就是遇到小小孩吵鬧或是因為待不住踢椅背，若想要安靜度過航程，也許可以選擇廉價航空公司的寧靜艙，睡一整路直到目的地。

酷鳥航空專飛泰國航線，每天有一班航班往返。圖／翻攝自酷鳥航空官網 分享 facebook

專飛泰國的酷鳥航空，由泰國皇雀航空與新加坡酷航合資，現在針對台灣提供台北飛曼谷每天一個來往班次，為了讓部分旅客有更安靜、私密空間，特別在商務艙及經濟艙之間設置酷享寧靜區，提供旅客私密空間，但僅限制12歲以上的旅客才可搭乘。

2.酷航（Scoot）

酷航推出波音787夢想機經濟艙前艙的酷享寧靜區座位。圖／翻攝自酷航官網 分享 facebook

酷航在波音787夢想機經濟艙前艙設置酷享寧靜區座位，不僅有恬靜的旅程，每張座椅均提供可調式頭枕，而且還可預定超級座位與伸展座位，飛機降落後還可比其他人優先離開飛機。不過，僅限12歲以上的兒童可搭乘。

3.亞洲航空（AirAsia）

亞洲航空將機艙內的7到14排設置為安靜區，僅提供10歲以上的旅客使用。圖／AirAsia提供 分享 facebook

亞洲航空將機艙內、位於豪華艙後面的7到14排設置為安靜區，除了吵鬧聲最低且不被打擾外，還有柔和的照明設備，飛機降落後可優先下機，並且提供早餐餐點服務，可以在預訂時就付費選擇。但該區域僅提供10歲以上的旅客可在此乘坐。