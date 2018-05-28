端午節來蘇澳看海港賽龍舟 老漁人手作18台尺旗魚鏢篙

2018-05-28 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣南方澳的鏢釣漁法瀕臨失傳，宜蘭縣蘇澳鎮龍舟賽將重現漁村工藝。圖／宜蘭縣蘇澳鎮公所提供 分享 facebook

端午節何處去？宜蘭縣蘇澳鎮的龍舟賽在漁港裡舉辦，全國少見，為營造獨特漁村特色，鎮公所除了多項文創活動，還將重現瀕臨失傳的「鏢釣古漁法」及「削鏢篙」漁村工藝。

鎮長陳金麟今天指出，蘇澳漁港龍舟賽6月18日在南方澳第3漁港舉行，除精彩漁港賽龍舟，因早期的龍舟採用舢舨船，為復刻懷舊原貌，鎮公所設計百分之一迷你版的舢舨龍舟，透過紙糊定型，彩繪後變身文創品，推出復刻版迷你舢舨龍舟、纏絲香包vs五彩手環、彩繪虎臉保平安等免費DIY。

鎮公所指出，3項DIY活動採現場報名，只要憑3張發票即可免費參加，額滿為止，發票將全數捐華山基金會作公益。

同時，1926年日本漁業移民引進鏢釣技術，南方澳的鏢釣漁業最興盛的時期在1951年到1961年間，有百艘鏢釣船，魚市場一天拍賣旗魚200到300尾，讓南方澳漁港當時擁有「旗魚港」盛名。但隨時漁業技術演進，現在南方澳的鏢釣船約10艘左右，瀕臨失傳的古漁法被取代漸走入歷史。

為重現1950年代討海人的記憶，85歲的老船長江錫鈴將現身說法，介紹考驗膽識、眼力的鏢旗魚古技藝，81歲的老師傅張柏霖現場手作18尺長「削鏢篙」。

因應早期鏢釣漁業盛行，「削鏢篙」的產業因應而生，張柏霖經營的削鏢篙店，是國內僅存的專賣店，他說，鏢旗魚用的鏢竿，後期多半使用南洋欅木。削鏢篙的技術不難，困難在於選材，木料纖維要直，旗魚拼命掙扎過程，鏢竿才不易斷。

而魚鏢由鏢竿、三叉頭、鏢頭、鋼線、鏢繩和繩筐所組成，鐡製鏢頭分成三叉、單叉兩種，漁民使用的三叉鏢，其長度在16尺到18尺間，而單鏢在12尺到16尺，看船的噸位來決定尺寸。