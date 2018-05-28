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再談獼猴野放離島！林聰賢：是無人島啦！

2018-05-28 15:17聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

台灣獼猴氾濫，日前農委會主委林聰賢在回答立委提問時，拋出要將台灣獼猴野放離島的構想，引起社會議論，他今天表示，是要把猴子放在台灣的無人島，以降低獼猴族群數量。

林聰賢今天接受氣象博士彭啟明網路節目「彭博士觀風向」專訪，並接受網友提問，網友問到，台灣獼猴過多，是要野放到哪一個離島？

林聰賢表示，台灣獼猴受到野生動物保育法的保護，保護得非常好，繁殖力很強，數量太多，部分地區傷害到農民果樹，現在治標的方法，是用電網圍起來，治本方法要讓猴子的族群量降低，因此要找些無人島。

他提到，生態東西要有科學與專業的方法，有些可以野放到無人島，才不會破壞到其他鄉村，有其他國家也有先例，總不能鼓勵大家去殺。原住民有狩獵文化，最近也開放屏東來義鄉，一年打獵多少野生動物，獼猴也是其中一項，概念是這樣的，尊重原住民的狩獵文化，否則對於野生動物或一般動物，都是零撲殺的概念。

台灣究竟有多少無人島？根據維基百科上敘述，澎湖列島島嶼共97個，其中有71個島嶼為無人島；地質上屬於火山島，岩石構成為玄武岩，是因為南海曾短期海底擴張所造成，是否為農委會所說的獼猴野放密標位置，並沒有進一步說明。

台灣獼猴野放林聰賢

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