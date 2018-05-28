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吃少、喝少、不愛動 妙齡女七天只大一次便

2018-05-28 15:13聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

一名妙齡女子接受健康檢查，醫師順口問了她的排便狀況，赫然發現女子平均七天才排便一次，細問才知女子平常吃得不多，水喝得少，也幾乎不運動。但女子只覺得小腹微脹，沒其他不適，對自己排便不順的情形不以為意。

女性易便秘，醫師表示，有人認為是女性骨盆腔構造較大且深，或肌肉纖維較細、受子宮壓...
女性易便秘，醫師表示，有人認為是女性骨盆腔構造較大且深，或肌肉纖維較細、受子宮壓迫等，導致胃腸蠕動較差。 圖/聯合報系資料照
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書田診所胃腸肝膽科主任王志堂指出，當病人主訴便秘，首要需先排除大腸等器官腫瘤或相關疾病，不過大多數病人是功能性問題所造成的便秘，例如水喝太少、不愛吃高纖維蔬果、運動不多、未保有每天如廁習慣等造成。

王志堂說，便秘拖著不解決，會使大腸堆積太多廢物，不只腹部脹痛、產氣多，腸道細菌也會很旺盛。

醫者診所專任顧問醫師陳邦基也說，每人每天的排便量應為100到300公克，沒排便等於把毒素累積在腸道，恐誘發痔瘡或息肉，而息肉也不排除有轉為腫瘤的可能。

臨床常見的便秘族群以女性及老年人居多，王志堂說，他曾為一名行動不便的老人家挖硬便、灌腸，排出來的大便重達二公斤。

陳邦基表示，女性易便秘，有人認為是女性骨盆腔構造較大且深，或肌肉纖維較細、受子宮壓迫等，導致胃腸蠕動較差。而且女性也比較多愁善感，情緒問題也可能導致便秘。

王志堂也說，有女性只習慣上家中馬桶，戶外廁所太髒，即使有便意也不願馬上去。

不過，許多民眾遇到便秘問題，第一時間不是找專業醫師幫忙，而是買成藥或試網路偏方。國內也有一項調查發現，高達85%的民眾曾有排便不順暢的困擾，其中約有74.87%的民眾先靠調整飲食來解決困擾。

王志堂說，他遇過便秘好多年的患者，過去只靠浣腸藥物幫忙，但藥物只會刺激腸壁收縮，且會出現耐受性，病人發現吃藥沒效了才來求助。不過藥物只治標不治本，重要的是水要喝夠，一天逾2000到3000毫升，且夏天應喝更多。

此外，多吃含高纖維的蔬果，增加大便重量也很重要。陳邦基說，女性每天應吃超過25公克纖維、男性吃超過30公克，吃不夠就不會有「東西」。另一定要多運動增加體內循環，刺激腸道蠕動。

近年益生菌食品愈來愈夯，陳邦基說，益生菌僅是輔助角色，水喝不夠、蔬果吃不夠，吃再多益生菌產品也無法根本解決便秘。

●讓便便更順利，你可以這麼做：

1.多喝水：每一公斤體重至少喝30毫升的水，天氣愈熱應喝得愈多。

2.多吃蔬果：攝取足夠膳食纖維，女性每天至少25公克、男性每天30公克。

3.多運動：用餐後多走路，有助消化。

4.每天如廁：建議培養如廁習慣，讓自己天天排便。

5.補充益生菌：臨床研究證實，補充益生菌可提升腸道蠕動功能。

6.就醫檢查：當飲食及生活作息調整後，仍無法見效，建議就醫檢查，排除其他疾病可能性。

諮詢／王志堂、陳邦基醫師

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