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夏日免費車檢 雨季保平安

2018-05-27 22:01聯合報 記者陳威任╱即時報導

逐漸進入時而炎熱時而多雨的初夏氣候，這時除了開車務必多注意外，最好提前完成檢查保養，車商也推出健檢活動，提供車主確保愛車良好車況。

夏天不少人都遇過瞬間大雨的情況，如果車輛不小心開到積水比較深的區域，要注意淹水情況不能超過前保桿，才能避免積水進入引擎室。此外，如果在高速公路上遇到瞬間大雨，除了要拉長車距外，建議不要長時間行駛在較容易積水的內側車道，以免高速壓過積水路面造成失控情況。

此外，輪胎務必要進行檢查，如果有不正常磨損或小型車輪胎溝深不足1.6公厘時應立即換胎，此外夏日高溫也會使得輪胎橡膠軟化，因此胎壓檢測也是必要動作，雨刷則是要注意膠條是否平整。

另外冷氣系統在雨天及夏天使用機會大增，也必須針對風扇運轉、壓縮機運轉、冷媒高低壓和冷凝器作全面性的檢測，空調濾網也要定期更換，避免產生霉味及滋生細菌。

裕隆日產汽車自即日起至5月31日止，推出NISSAN「雨你一起森呼吸」雨季行車健檢活動，提供免費雙效健檢，包含空調冷卻系統、視野安全、引擎底盤、輪胎電瓶、煞車系統等安全檢查，並針對「越修越便宜」車齡3年以上專案車主，車輛進廠即享維修零件95折至75折優惠，活動期間回廠消費即可參加飛利浦空氣清淨機抽獎活動，。

TOYOTA台灣總代理和泰汽車即日起至6月30日，舉辦「TOYOTA涼夏健診」，提供免費冷氣檢查，包含車內冷氣裝置、冷媒管路、壓縮機、冷凝器與冷卻系統等項目。因應雨季到來，全新導入前擋玻璃覆膜，除了能在大雨中保持車主視線清晰外，還能防止髒汙附著、降低眩光。車主於涼夏健診活動期間內回廠有費定保，即可參加樂抽積木小車活動，活動期間每月抽出 1,000名車主贈送TOYOTA專屬積木小車。

裕隆日產汽車自即日起至5月31日止，推出NISSAN 「雨你一起森呼吸」 雨季行...
裕隆日產汽車自即日起至5月31日止，推出NISSAN 「雨你一起森呼吸」 雨季行車健檢活動，提供愛車免費雙效健檢，貼心為廣大NISSAN車主夏日出遊做好萬全準備。圖／裕隆日產提供
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健檢高溫

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