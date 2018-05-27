夏日免費車檢 雨季保平安

2018-05-27 22:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳威任 ╱即時報導



逐漸進入時而炎熱時而多雨的初夏氣候，這時除了開車務必多注意外，最好提前完成檢查保養，車商也推出健檢活動，提供車主確保愛車良好車況。

夏天不少人都遇過瞬間大雨的情況，如果車輛不小心開到積水比較深的區域，要注意淹水情況不能超過前保桿，才能避免積水進入引擎室。此外，如果在高速公路上遇到瞬間大雨，除了要拉長車距外，建議不要長時間行駛在較容易積水的內側車道，以免高速壓過積水路面造成失控情況。

此外，輪胎務必要進行檢查，如果有不正常磨損或小型車輪胎溝深不足1.6公厘時應立即換胎，此外夏日高溫也會使得輪胎橡膠軟化，因此胎壓檢測也是必要動作，雨刷則是要注意膠條是否平整。

另外冷氣系統在雨天及夏天使用機會大增，也必須針對風扇運轉、壓縮機運轉、冷媒高低壓和冷凝器作全面性的檢測，空調濾網也要定期更換，避免產生霉味及滋生細菌。

裕隆日產汽車自即日起至5月31日止，推出NISSAN「雨你一起森呼吸」雨季行車健檢活動，提供免費雙效健檢，包含空調冷卻系統、視野安全、引擎底盤、輪胎電瓶、煞車系統等安全檢查，並針對「越修越便宜」車齡3年以上專案車主，車輛進廠即享維修零件95折至75折優惠，活動期間回廠消費即可參加飛利浦空氣清淨機抽獎活動，。