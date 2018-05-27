重度失智插鼻胃管惹糾結 預立醫療決定免爭議

2018-05-27 21:39 中央社 台北27日電



民眾先預立醫療決定可拒絕特定重病的維生治療，如極重度失智者要不要「插鼻胃管」，都可預先決定，也可避免親屬意見不同反目成仇的悲劇。示意圖／ingimage 分享 facebook

未來病人自主權利法上路，民眾先預立醫療決定可拒絕特定重病的維生治療，如極重度失智者要不要「插鼻胃管」，都可預先決定，也可避免親屬意見不同反目成仇的悲劇。

名作家瓊瑤曾因不忍丈夫平鑫濤失智插鼻胃管之苦，和繼子女隔空交火，也引發失智照護討論。知名體育主播傅達仁也因不堪罹癌痛苦，除曾遠赴瑞士拿「安樂死」門票，也希望力推台灣安樂死合法，讓人人享有「善終」的權利。

善終是每個人心之所望，沒有人願意延長痛苦的死亡過程，或沒有尊嚴只能「等死」。但台灣民情普遍忌諱談死，家庭觀念重，要讓「善終」觀念深植人心，還有賴持續教育。

亞東醫院一般神經科主任甄瑞興就說，失智症持續惡化會認不得人、不能吃，病人家屬只有兩條路可選，放鼻胃管或不要放。放了可多活1、2年，不放就得餵食，但餵食量會逐漸減少，病人約3至4個月會脫水往生。

甄瑞興說，台灣的家屬常會說：「我不能不放鼻胃管阿，否則大伯會罵我，把老公餓死了，以後會變餓死鬼」；但也曾照顧過外籍的失智患者，就不願意放置鼻胃管，因為國外並沒有放鼻胃管維生的觀念。

還有另一個困境，甄瑞興表示，臨床上看到很多失智病人到了末期「叫天天不應、叫地地不靈」，什麼事情都不能做，病人本身很痛苦。但尊重病人的善終意願，也必須家人要能理解和接受。曾遇過病人家屬，因決定不放鼻胃管，結果病人往生後，內心飽受折磨，不斷自問：「是不是我餓死了媽媽？」

失智症患者家屬林繼嚴已預立醫療決定，且也決定，若妻子日後進展到重度失智時不會插管餵食，就讓妻子順其自然迎向死亡。不過，他認為，台灣社會家庭觀念很重，其他親屬的意見常可能產生干擾，醫療院所多不願惹麻煩，就算預立決定，也不一定就能執行，或必須面對極大的壓力。

林繼嚴說，預立醫療決定可減少家人代為決定的壓力，但預立之後一定要廣為跟親友宣傳、耳提面命，讓所有親人朋友都知道，以防有「只出一張嘴」的親戚，可能一句閒言閒語就壞事。

台灣在2000年公布施行安寧緩和醫療條例，減輕罹患嚴重傷病、醫療無法治癒的末期病人身心靈性的痛苦，給予緩合治療的支持。在2016年又公告病人自主權利法，除「善終」2字明文入法，也考慮了除末期病人以外的其他重病患者的需求。

但想要「善終」，可要做足準備。年滿20歲、具有完全行為能力者，可以預立醫療決定，選擇在遇到「末期」、「不可逆轉的昏迷」、「永久植物人」、「極重度失智」及「經政府公告的疾病」下，要不要接受「維生治療」、「人工營養及流體餵養」、或要接受一段時間，但無效就放棄；或全交由醫療委任代理人決定。

要預立醫療決定，必須先進行預立醫療照護諮商，此諮商平均時間約需2個多小時，由醫護團隊詳細跟民眾解釋醫療決定的內容跟選項，且醫療機構要在預立的醫療決定上核章證明，再經過公證或見證，最後還要註記在全民健保IC卡，才算完成預立醫療決定且具效力。若簽完後改變心意，可隨時變更，但必須再走一次變更程序。

預立醫療決定的「前置作業」繁複且嚴謹，考量台灣的社會民情及傳統觀念，病人親屬常與病人的意願不一致，病主法也明訂，病人的配偶、親屬等都不能妨礙醫師執行病人的醫療選擇。

甄瑞興說，病人自主、失智安寧的議題不是單靠法律就能解決的問題，在台灣社會還有很大的討論空間，最好的做法是病人在早期失智時就先做好終身的安排，因疾病的失能已可預期，應及早做好決定。