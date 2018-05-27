親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

重度失智插鼻胃管惹糾結 預立醫療決定免爭議

2018-05-27 21:39中央社 台北27日電

民眾先預立醫療決定可拒絕特定重病的維生治療，如極重度失智者要不要「插鼻胃管」，都...
民眾先預立醫療決定可拒絕特定重病的維生治療，如極重度失智者要不要「插鼻胃管」，都可預先決定，也可避免親屬意見不同反目成仇的悲劇。示意圖／ingimage
分享

未來病人自主權利法上路，民眾先預立醫療決定可拒絕特定重病的維生治療，如極重度失智者要不要「插鼻胃管」，都可預先決定，也可避免親屬意見不同反目成仇的悲劇。

名作家瓊瑤曾因不忍丈夫平鑫濤失智插鼻胃管之苦，和繼子女隔空交火，也引發失智照護討論。知名體育主播傅達仁也因不堪罹癌痛苦，除曾遠赴瑞士拿「安樂死」門票，也希望力推台灣安樂死合法，讓人人享有「善終」的權利。

善終是每個人心之所望，沒有人願意延長痛苦的死亡過程，或沒有尊嚴只能「等死」。但台灣民情普遍忌諱談死，家庭觀念重，要讓「善終」觀念深植人心，還有賴持續教育。

亞東醫院一般神經科主任甄瑞興就說，失智症持續惡化會認不得人、不能吃，病人家屬只有兩條路可選，放鼻胃管或不要放。放了可多活1、2年，不放就得餵食，但餵食量會逐漸減少，病人約3至4個月會脫水往生。

甄瑞興說，台灣的家屬常會說：「我不能不放鼻胃管阿，否則大伯會罵我，把老公餓死了，以後會變餓死鬼」；但也曾照顧過外籍的失智患者，就不願意放置鼻胃管，因為國外並沒有放鼻胃管維生的觀念。

還有另一個困境，甄瑞興表示，臨床上看到很多失智病人到了末期「叫天天不應、叫地地不靈」，什麼事情都不能做，病人本身很痛苦。但尊重病人的善終意願，也必須家人要能理解和接受。曾遇過病人家屬，因決定不放鼻胃管，結果病人往生後，內心飽受折磨，不斷自問：「是不是我餓死了媽媽？」

失智症患者家屬林繼嚴已預立醫療決定，且也決定，若妻子日後進展到重度失智時不會插管餵食，就讓妻子順其自然迎向死亡。不過，他認為，台灣社會家庭觀念很重，其他親屬的意見常可能產生干擾，醫療院所多不願惹麻煩，就算預立決定，也不一定就能執行，或必須面對極大的壓力。

林繼嚴說，預立醫療決定可減少家人代為決定的壓力，但預立之後一定要廣為跟親友宣傳、耳提面命，讓所有親人朋友都知道，以防有「只出一張嘴」的親戚，可能一句閒言閒語就壞事。

台灣在2000年公布施行安寧緩和醫療條例，減輕罹患嚴重傷病、醫療無法治癒的末期病人身心靈性的痛苦，給予緩合治療的支持。在2016年又公告病人自主權利法，除「善終」2字明文入法，也考慮了除末期病人以外的其他重病患者的需求。

但想要「善終」，可要做足準備。年滿20歲、具有完全行為能力者，可以預立醫療決定，選擇在遇到「末期」、「不可逆轉的昏迷」、「永久植物人」、「極重度失智」及「經政府公告的疾病」下，要不要接受「維生治療」、「人工營養及流體餵養」、或要接受一段時間，但無效就放棄；或全交由醫療委任代理人決定。

要預立醫療決定，必須先進行預立醫療照護諮商，此諮商平均時間約需2個多小時，由醫護團隊詳細跟民眾解釋醫療決定的內容跟選項，且醫療機構要在預立的醫療決定上核章證明，再經過公證或見證，最後還要註記在全民健保IC卡，才算完成預立醫療決定且具效力。若簽完後改變心意，可隨時變更，但必須再走一次變更程序。

預立醫療決定的「前置作業」繁複且嚴謹，考量台灣的社會民情及傳統觀念，病人親屬常與病人的意願不一致，病主法也明訂，病人的配偶、親屬等都不能妨礙醫師執行病人的醫療選擇。

甄瑞興說，病人自主、失智安寧的議題不是單靠法律就能解決的問題，在台灣社會還有很大的討論空間，最好的做法是病人在早期失智時就先做好終身的安排，因疾病的失能已可預期，應及早做好決定。

失智症患者安樂死

相關新聞

未來一周有多熱 氣象局一張圖告訴你

2018-05-27 18:56

天熱又逢缺水 梅雨何時來？氣象局：再等等

2018-05-27 18:18

5月台北高溫破38度 這3原因是關鍵

2018-05-27 13:59

熱！板橋飆37.2度 刷新5月高溫記錄

2018-05-27 13:10

台北衝38.2度 台北、板橋皆創5月最高溫紀錄

2018-05-27 11:39

連假疏運 學界：高乘載提高限制到4人

2018-05-27 00:10

熱！大台北高溫今上看37度 多補水分做防曬

2018-05-27 05:19

快加油！台塑化、中油今宣布油價 可能再漲0.2元

2018-05-27 06:04

夏日免費車檢 雨季保平安

2018-05-27 22:01

全台熱成紅番薯 4測站破高溫紀錄

2018-05-27 18:14

影／台北38.2度！ 創設站122年「5月最高溫」

2018-05-27 18:04

盧森堡航空通報 桃機跑道有輪胎碎片

2018-05-27 16:39

台北高溫飆到38度！ 醫籲自備「三寶」防中暑

2018-05-27 14:52

哎呀 融化了！一張圖看出今天全台有多熱

2018-05-27 14:32

愛肝達人站／酒當水喝肝硬化 戒酒已晚

2018-05-27 13:52

健康相談室／腸道好菌 破壞容易復原難

2018-05-27 13:51

好好吃／銀髮料理 好咬吞好均衡

2018-05-27 13:49

睡不好「難瘦」 他上班20年胖20公斤

2018-05-27 13:44

影／本周汽、柴油再漲2角 95無鉛汽油逼近31元

2018-05-27 13:22

醫病共享決策 破解寧插管不氣切迷思

2018-05-27 12:31

台北上午飆38.2度 2018年全台新高溫

2018-05-27 12:30

超市量販業剩食 一年逾6000噸

2018-05-27 12:30

今夏不要錯過！ 玉井愛文山芒果路跑冰品吃到飽

2018-05-27 12:14

國內唯一有神無廟的六房媽 文化部長授證國家重要民俗

2018-05-27 11:58

動物咬傷恐染狂犬病 畜衛所可快速檢測

2018-05-27 11:47

對長髮女學生襲臀難克制 17歲好學生竟患「觸摩症」

2018-05-27 11:35

詩作搭配福五全島圖爆紅 科技部今談羅葉

2018-05-27 11:18

防駕駛酒駕 這兩家客運已加裝酒精鎖

2018-05-27 10:14

夏日最消暑！ 南化旅遊中心首推手工黑糖芒果冰

2018-05-27 10:09

有效禁酒駕 立委提案推酒精鎖 學者：應長期扣車

2018-05-27 10:08

在我死前想要…200面遺願牆只說了4個字

2018-05-27 09:00

「有把握到我的第一次？」 青峰處男秀俏皮逗聽眾

2018-05-27 08:53

期待天降甘霖 6月降雨條件比5月好

2018-05-27 08:44

熟齡肌力流失中 蛋白質如何吃夠？

2018-05-27 06:27

7個小技巧 增加性愛黏著度

2018-05-27 06:27

甲狀腺亢進發作 多是壓力引爆

2018-05-27 06:27

甲狀腺低下 代謝降低全身器官都受害

2018-05-27 06:27

甲狀腺結節多良性 定期追蹤不能少

2018-05-27 06:27

燒燙傷發生 你該做的第一件事

2018-05-27 06:27
看更多

熱門文章

熟齡肌力流失中 蛋白質如何吃夠？

2018-05-27 06:27

殺破狼周運勢／獅子投資運勢佳 雙魚天菜級對象出現

2018-05-27 00:00

哎呀 融化了！一張圖看出今天全台有多熱

2018-05-27 14:32

未來一周有多熱 氣象局一張圖告訴你

2018-05-27 18:56

7個小技巧 增加性愛黏著度

2018-05-27 06:27

5月台北高溫破38度 這3原因是關鍵

2018-05-27 13:59

快加油！台塑化、中油今宣布油價 可能再漲0.2元

2018-05-27 06:04

在我死前想要…200面遺願牆只說了4個字

2018-05-27 09:00

台北衝38.2度 台北、板橋皆創5月最高溫紀錄

2018-05-27 11:39

連假疏運 學界：高乘載提高限制到4人

2018-05-27 00:10

天熱又逢缺水 梅雨何時來？氣象局：再等等

2018-05-27 18:18

甲狀腺亢進發作 多是壓力引爆

2018-05-27 06:27

今日星座運勢／天蠍 今日人氣王 聚會聚集好運

2018-05-27 00:00

全台熱成紅番薯 4測站破高溫紀錄

2018-05-27 18:14

有效禁酒駕 立委提案推酒精鎖 學者：應長期扣車

2018-05-27 10:08

台北高溫飆到38度！ 醫籲自備「三寶」防中暑

2018-05-27 14:52

比男人還帥！ 這些女星都愛穿褲裝走紅毯

2018-05-27 15:12

熱！大台北高溫今上看37度 多補水分做防曬

2018-05-27 05:19

健康相談室／腸道好菌 破壞容易復原難

2018-05-27 13:51

防駕駛酒駕 這兩家客運已加裝酒精鎖

2018-05-27 10:14

今夏不要錯過！ 玉井愛文山芒果路跑冰品吃到飽

2018-05-27 12:14

期待天降甘霖 6月降雨條件比5月好

2018-05-27 08:44

「有把握到我的第一次？」 青峰處男秀俏皮逗聽眾

2018-05-27 08:53

國內唯一有神無廟的六房媽 文化部長授證國家重要民俗

2018-05-27 11:58

盧森堡航空通報 桃機跑道有輪胎碎片

2018-05-27 16:39

熱！板橋飆37.2度 刷新5月高溫記錄

2018-05-27 13:10

台北上午飆38.2度 2018年全台新高溫

2018-05-27 12:30

影／台北38.2度！ 創設站122年「5月最高溫」

2018-05-27 18:04

甲狀腺低下 代謝降低全身器官都受害

2018-05-27 06:27

甲狀腺結節多良性 定期追蹤不能少

2018-05-27 06:27

「整顆紅心芭樂」製成果凍！ 誠品行旅夏日甜食飄古早味

2018-05-27 14:28

4大超商出招 搶食「白金」商機

2018-05-27 22:01

不要懷疑！ IG網紅都在戴這些表

2018-05-27 17:42

醫病共享決策 破解寧插管不氣切迷思

2018-05-27 12:31

今夏最新！薰衣草花田在眼前 租露營車開進北海道

2018-05-27 13:24

對長髮女學生襲臀難克制 17歲好學生竟患「觸摩症」

2018-05-27 11:35

浴衣、泡湯、梅酒 加賀屋寵愛「大女人」

2018-05-27 22:02

重度失智插鼻胃管惹糾結 預立醫療決定免爭議

2018-05-27 21:39

影／本周汽、柴油再漲2角 95無鉛汽油逼近31元

2018-05-27 13:22

升級辦公室穿搭！ 就靠簡約紳士鞋

2018-05-27 20:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top