親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

台南驚傳兇殺案 男子刺死前妻新歡

連失邦交國 陳水扁：請蔡總統支持「獨立公投」

捍衛病人善終權 病主法上路有配套

2018-05-27 19:10中央社 台北27日電

病人自主權利法明年將上路，醫界仍有聲音擔心執行病人自主意願，如停止流體餵養，會有心裡壓力。醫事司今天說，未來每縣市都會有一家醫院可協助執行病主法內容，保障善終權。

病人自主權利法在民國104年底完成三讀立法程序並在105年1月6日公布，為亞洲第一部病人自主權利的專法。立法的意旨是希望尊重病人醫療自主、保障善終權益，促進醫病和諧。新法將在108年1月6日正式上路。

衛生福利部將預告病主法施行細則，明確定義末期病人、不可逆轉昏迷、永久植物人、極重度失智者，且有簽署預立醫療決定者，可接受或拒絕維生醫療、人工營養及流體餵養或其他醫療照顧及臨終相關意願決定。醫療機構或醫生得依其預立內容決定終止、撤除或不施行維持生命治療或人工營養及流體餵養之全部或部分。

不過，病主法也同時規定，醫療機構或醫師也能依其專業或意願不執行；施行細則草案規定，若不施行病人預立醫療決定時，應建議病人轉診，並提供協助。

衛福部醫事司長石崇良表示，目前已知的4種可適用病主法的重病，除了末期病人本就在安寧緩和醫療適用範圍內，實務運作較無疑義；但其他狀況因很難「百分之百預測」，如也曾發生植物人突然醒來或有些人認為若不給極重度失智者流體餵養，「好像間接殺人」，臨床執行確實可能遭遇困難。

儘管病主法規定，意願人預立醫療決定，當可適用狀況發生，與病人意願不一致的親屬也不得妨礙醫療機構或醫師執行預立的醫療決定：但仍有醫師認為，現在醫病關係緊張，醫師很難忽視病人家屬的意願和心情，害怕後續衍生醫療糾紛，甚或暴力行為，在政府配套不足、人力、物力資源不足下，寧可「防禦性」處理。

石崇良說，隨著尊嚴善終的觀念宣導，希望能盡量透過教育，持續改變民眾和醫護的想法。病主法推動初期會希望每個縣市至少都有一間醫院願意配合病主法內容施行，有預立醫療決定的民眾，不用擔心狀況發生了找不到醫院幫忙執行，保障醫療選擇權。

台大醫院安寧緩和醫療病房主任姚建安表示，病主法的重要精神是「病人決定自己不要」，病人有醫療拒絕權，台灣社會可能還不習慣這個觀念，但在進步國家，醫師或家屬應該尊重病人的想法。尤其預立醫療決定是經過嚴謹且詳細的諮商過程，「真要實行並不容易」，更應該尊重病人自身的主張。

姚建安說，站在臨床的角度，當然也會怕病人家屬有不同意見，但病主法的立法就是在病人自主前提下阻卻違法，防止協助病人善終的醫師反被刑法懲罰。重點是醫師的心態，是要協助病人善終，要幫忙維護病人的權益，絕非是被動的安樂死或協助自殺。

姚建安也表示，安寧緩和醫療條例執行近20年，臨床上對「末期病人」的衡量及判定「每個人心中的尺都不一樣」，未來病主法在施行時一定也會有臨床判定的問題，不能用法律去框限醫療的專業判斷。但無法判定或不願執行者，可轉給願意執行的醫院，降低實務運作的困難度。

醫師植物人失智

相關新聞

天熱又逢缺水 梅雨何時來？氣象局：再等等

2018-05-27 18:18

5月台北高溫破38度 這3原因是關鍵

2018-05-27 13:59

熱！板橋飆37.2度 刷新5月高溫記錄

2018-05-27 13:10

台北衝38.2度 台北、板橋皆創5月最高溫紀錄

2018-05-27 11:39

連假疏運 學界：高乘載提高限制到4人

2018-05-27 00:10

熱！大台北高溫今上看37度 多補水分做防曬

2018-05-27 05:19

宜蘭首次同志大遊行 祁家威頂樓揮舞彩虹旗

2018-05-26 15:32

快加油！台塑化、中油今宣布油價 可能再漲0.2元

2018-05-27 06:04

全台熱成紅番薯 4測站破高溫紀錄

2018-05-27 18:14

影／台北38.2度！ 創設站122年「5月最高溫」

2018-05-27 18:04

盧森堡航空通報 桃機跑道有輪胎碎片

2018-05-27 16:39

台北高溫飆到38度！ 醫籲自備「三寶」防中暑

2018-05-27 14:52

哎呀 融化了！一張圖看出今天全台有多熱

2018-05-27 14:32

愛肝達人站／酒當水喝肝硬化 戒酒已晚

2018-05-27 13:52

健康相談室／腸道好菌 破壞容易復原難

2018-05-27 13:51

好好吃／銀髮料理 好咬吞好均衡

2018-05-27 13:49

睡不好「難瘦」 他上班20年胖20公斤

2018-05-27 13:44

影／本周汽、柴油再漲2角 95無鉛汽油逼近31元

2018-05-27 13:22

醫病共享決策 破解寧插管不氣切迷思

2018-05-27 12:31

台北上午飆38.2度 2018年全台新高溫

2018-05-27 12:30

超市量販業剩食 一年逾6000噸

2018-05-27 12:30

今夏不要錯過！ 玉井愛文山芒果路跑冰品吃到飽

2018-05-27 12:14

國內唯一有神無廟的六房媽 文化部長授證國家重要民俗

2018-05-27 11:58

動物咬傷恐染狂犬病 畜衛所可快速檢測

2018-05-27 11:47

對長髮女學生襲臀難克制 17歲好學生竟患「觸摩症」

2018-05-27 11:35

詩作搭配福五全島圖爆紅 科技部今談羅葉

2018-05-27 11:18

防駕駛酒駕 這兩家客運已加裝酒精鎖

2018-05-27 10:14

夏日最消暑！ 南化旅遊中心首推手工黑糖芒果冰

2018-05-27 10:09

有效禁酒駕 立委提案推酒精鎖 學者：應長期扣車

2018-05-27 10:08

在我死前想要…200面遺願牆只說了4個字

2018-05-27 09:00

「有把握到我的第一次？」 青峰處男秀俏皮逗聽眾

2018-05-27 08:53

期待天降甘霖 6月降雨條件比5月好

2018-05-27 08:44

熟齡肌力流失中 蛋白質如何吃夠？

2018-05-27 06:27

7個小技巧 增加性愛黏著度

2018-05-27 06:27

甲狀腺亢進發作 多是壓力引爆

2018-05-27 06:27

甲狀腺低下 代謝降低全身器官都受害

2018-05-27 06:27

甲狀腺結節多良性 定期追蹤不能少

2018-05-27 06:27

燒燙傷發生 你該做的第一件事

2018-05-27 06:27

今天空氣好 空氣品質全台普通到良好等級

2018-05-27 05:20
看更多

熱門文章

熟齡肌力流失中 蛋白質如何吃夠？

2018-05-27 06:27

殺破狼周運勢／獅子投資運勢佳 雙魚天菜級對象出現

2018-05-27 00:00

哎呀 融化了！一張圖看出今天全台有多熱

2018-05-27 14:32

當紅休旅車小改款 安全配備再升級

2018-05-26 21:36

7個小技巧 增加性愛黏著度

2018-05-27 06:27

5月台北高溫破38度 這3原因是關鍵

2018-05-27 13:59

快加油！台塑化、中油今宣布油價 可能再漲0.2元

2018-05-27 06:04

新興露營露營車正流行 不用大包小包就能輕鬆露營

2018-05-26 21:57

在我死前想要…200面遺願牆只說了4個字

2018-05-27 09:00

台北衝38.2度 台北、板橋皆創5月最高溫紀錄

2018-05-27 11:39

連假疏運 學界：高乘載提高限制到4人

2018-05-27 00:10

甲狀腺亢進發作 多是壓力引爆

2018-05-27 06:27

要開露營車先考照 這2關讓駕駛老手最難過

2018-05-26 20:42

今日星座運勢／天蠍 今日人氣王 聚會聚集好運

2018-05-27 00:00

有效禁酒駕 立委提案推酒精鎖 學者：應長期扣車

2018-05-27 10:08

熱！大台北高溫今上看37度 多補水分做防曬

2018-05-27 05:19

未來一周有多熱 氣象局一張圖告訴你

2018-05-27 18:56

台北高溫飆到38度！ 醫籲自備「三寶」防中暑

2018-05-27 14:52

防駕駛酒駕 這兩家客運已加裝酒精鎖

2018-05-27 10:14

天熱又逢缺水 梅雨何時來？氣象局：再等等

2018-05-27 18:18

比男人還帥！ 這些女星都愛穿褲裝走紅毯

2018-05-27 15:12

今夏不要錯過！ 玉井愛文山芒果路跑冰品吃到飽

2018-05-27 12:14

全台熱成紅番薯 4測站破高溫紀錄

2018-05-27 18:14

期待天降甘霖 6月降雨條件比5月好

2018-05-27 08:44

「有把握到我的第一次？」 青峰處男秀俏皮逗聽眾

2018-05-27 08:53

空中也能摘星！泰航、文華東方攜手「米其林機上餐」

2018-05-26 21:17

綠光野台人間最終場 屏東近2萬觀眾共享人間狂潮

2018-05-26 21:12

國內唯一有神無廟的六房媽 文化部長授證國家重要民俗

2018-05-27 11:58

台北上午飆38.2度 2018年全台新高溫

2018-05-27 12:30

熱！板橋飆37.2度 刷新5月高溫記錄

2018-05-27 13:10

盧森堡航空通報 桃機跑道有輪胎碎片

2018-05-27 16:39

甲狀腺低下 代謝降低全身器官都受害

2018-05-27 06:27

健康相談室／腸道好菌 破壞容易復原難

2018-05-27 13:51

甲狀腺結節多良性 定期追蹤不能少

2018-05-27 06:27

醫病共享決策 破解寧插管不氣切迷思

2018-05-27 12:31

今夏最新！薰衣草花田在眼前 租露營車開進北海道

2018-05-27 13:24

「整顆紅心芭樂」製成果凍！ 誠品行旅夏日甜食飄古早味

2018-05-27 14:28

對長髮女學生襲臀難克制 17歲好學生竟患「觸摩症」

2018-05-27 11:35

詩作搭配福五全島圖爆紅 科技部今談羅葉

2018-05-27 11:18

今彩539第107126期開獎

2018-05-26 21:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top