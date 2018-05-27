天熱又逢缺水 梅雨何時來？氣象局：再等等

2018-05-27 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



各地水情告急，但豐沛的雨量恐怕還得再等等。氣象局預報員張承傳表示，周四有一道鋒面接近，周五到周日北部、東半部有短暫陣雨、雷雨，不過，目前觀測這道鋒面所帶來的雨勢有限。

張承傳表示，周三之前各地以午後雷陣雨為主，周四開始鋒面接近，影響時間為周五到下周日，這時各地會有斷斷續續的雨量，但沒有很多雨。