全台熱成紅番薯 4測站破高溫紀錄

2018-05-27 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



不到6月，全台熱成紅番薯。中央氣象局統計顯示，今天台北、板橋、台中、金門測站都創了設站以來5月最高溫紀錄。其中，台北測站出現38.2度高溫，不只打破該站測站百年以來的5月高溫紀錄，也平了該站5月35度以上高溫天數紀錄。才5月就這麼熱，進入夏季會不會更熱？氣象局預報員張承傳表示，夏天會更熱，但是要出現像是今天的極端高溫，要有特定的氣象條件與環境。至於，各地水情告急，豐沛的雨量恐怕還得再等等。

中央氣象局觀測指出今天上午11點17分，台北測站測得氣溫攝氏38.2度，不只是今年全台新高溫，也是該站測站以來5月最高溫，並且台北站本月也平了1991年高溫超過35度的天數10天，除了台北站之外，今天上午11點36分新北市板橋測站測到攝氏37.2度高溫，台中下午1.33分測到36.2度、金門下午2點33分測到33.7度，也都破該測站以來5月高溫紀錄。

氣象局預報員張承傳表示，今天各地極端高溫形成的主因，是太平洋高壓中心就在台灣上方，帶來明顯的下沉氣流，再加上華南暖空氣，本來就會使高溫上升，至於台北的極端高溫，原因是台北是盆地，海風無法吹進來調節，另一方面又因都市熱島效應，都使得高溫再往上飆升。

本周天氣會不會再這麼熱？張承傳說，明天開始太平洋高壓減弱，各地高溫約在33到34度左右，35度以上的高溫機率較小。5月就這麼熱，進入六月會不會又更熱？他說，進入夏季之後，一般來說，會越來越炎熱，不過，是否再出現極端高溫，要視當時的太平洋高壓、暖空氣等氣象條件與環境而定。