親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

將妻分屍藏冰箱、臥室…撒石灰掩臭 狠夫模擬行凶經過

盧森堡航空通報桃機跑道有輪胎碎片

2018-05-27 16:39聯合報 記者董俞佳╱即時報導

盧森堡航空CV797貨機航班今天中午12點20分於23L跑道起飛時，通報塔台跑道中心有輪胎碎片，桃機指出，經航務處人員關閉南跑道檢視鋪面狀況正常，清除胎屑後於13時23分開放使用，並已通知航班起飛之前10班離場航班。

桃機表示，確切爆胎航機班次尚待調查。

桃機盧森堡

相關新聞

5月台北高溫破38度 這3原因是關鍵

2018-05-27 13:59

熱！板橋飆37.2度 刷新5月高溫記錄

2018-05-27 13:10

台北衝38.2度 台北、板橋皆創5月最高溫紀錄

2018-05-27 11:39

連假疏運 學界：高乘載提高限制到4人

2018-05-27 00:10

熱！大台北高溫今上看37度 多補水分做防曬

2018-05-27 05:19

宜蘭首次同志大遊行 祁家威頂樓揮舞彩虹旗

2018-05-26 15:32

快加油！台塑化、中油今宣布油價 可能再漲0.2元

2018-05-27 06:04

台北高溫飆到38度！ 醫籲自備「三寶」防中暑

2018-05-27 14:52

哎呀 融化了！一張圖看出今天全台有多熱

2018-05-27 14:32

愛肝達人站／酒當水喝肝硬化 戒酒已晚

2018-05-27 13:52

健康相談室／腸道好菌 破壞容易復原難

2018-05-27 13:51

好好吃／銀髮料理 好咬吞好均衡

2018-05-27 13:49

睡不好「難瘦」 他上班20年胖20公斤

2018-05-27 13:44

影／本周汽、柴油再漲2角 95無鉛汽油逼近31元

2018-05-27 13:22

醫病共享決策 破解寧插管不氣切迷思

2018-05-27 12:31

台北上午飆38.2度 2018年全台新高溫

2018-05-27 12:30

超市量販業剩食 一年逾6000噸

2018-05-27 12:30

今夏不要錯過！ 玉井愛文山芒果路跑冰品吃到飽

2018-05-27 12:14

國內唯一有神無廟的六房媽 文化部長授證國家重要民俗

2018-05-27 11:58

動物咬傷恐染狂犬病 畜衛所可快速檢測

2018-05-27 11:47

對長髮女學生襲臀難克制 17歲好學生竟患「觸摩症」

2018-05-27 11:35

詩作搭配福五全島圖爆紅 科技部今談羅葉

2018-05-27 11:18

防駕駛酒駕 這兩家客運已加裝酒精鎖

2018-05-27 10:14

夏日最消暑！ 南化旅遊中心首推手工黑糖芒果冰

2018-05-27 10:09

有效禁酒駕 立委提案推酒精鎖 學者：應長期扣車

2018-05-27 10:08

在我死前想要…200面遺願牆只說了4個字

2018-05-27 09:00

「有把握到我的第一次？」 青峰處男秀俏皮逗聽眾

2018-05-27 08:53

期待天降甘霖 6月降雨條件比5月好

2018-05-27 08:44

熟齡肌力流失中 蛋白質如何吃夠？

2018-05-27 06:27

7個小技巧 增加性愛黏著度

2018-05-27 06:27

甲狀腺亢進發作 多是壓力引爆

2018-05-27 06:27

甲狀腺低下 代謝降低全身器官都受害

2018-05-27 06:27

甲狀腺結節多良性 定期追蹤不能少

2018-05-27 06:27

燒燙傷發生 你該做的第一件事

2018-05-27 06:27

今天空氣好 空氣品質全台普通到良好等級

2018-05-27 05:20

新興露營露營車正流行 不用大包小包就能輕鬆露營

2018-05-26 21:57

綠光野台人間最終場 屏東近2萬觀眾共享人間狂潮

2018-05-26 21:12

要開露營車先考照 這2關讓駕駛老手最難過

2018-05-26 20:42

失智症家屬支持團體：找到方法順著他、不要想改變他

2018-05-26 18:50
看更多

熱門文章

殺破狼周運勢／獅子投資運勢佳 雙魚天菜級對象出現

2018-05-27 00:00

當紅休旅車小改款 安全配備再升級

2018-05-26 21:36

熟齡肌力流失中 蛋白質如何吃夠？

2018-05-27 06:27

7個小技巧 增加性愛黏著度

2018-05-27 06:27

哎呀 融化了！一張圖看出今天全台有多熱

2018-05-27 14:32

快加油！台塑化、中油今宣布油價 可能再漲0.2元

2018-05-27 06:04

在我死前想要…200面遺願牆只說了4個字

2018-05-27 09:00

新興露營露營車正流行 不用大包小包就能輕鬆露營

2018-05-26 21:57

5月台北高溫破38度 這3原因是關鍵

2018-05-27 13:59

台北衝38.2度 台北、板橋皆創5月最高溫紀錄

2018-05-27 11:39

劉詩詩婚紗CARVEN傳破產找買家 Nine West鞋也說掰掰

2018-05-26 16:53

秀泰生活樹林店今開幕 首二日看電影只要99元

2018-05-26 17:04

連假疏運 學界：高乘載提高限制到4人

2018-05-27 00:10

甲狀腺亢進發作 多是壓力引爆

2018-05-27 06:27

要開露營車先考照 這2關讓駕駛老手最難過

2018-05-26 20:42

今日星座運勢／天蠍 今日人氣王 聚會聚集好運

2018-05-27 00:00

中原商設畢展「想不出來」？　幫受刑人打造甜點品牌

2018-05-26 16:50

高乘載管制3人上路 學界建議尖峰時段增為4人

2018-05-26 17:53

有效禁酒駕 立委提案推酒精鎖 學者：應長期扣車

2018-05-27 10:08

熱！大台北高溫今上看37度 多補水分做防曬

2018-05-27 05:19

不堪油價漲 客運公會擬6月提票價調漲申請

2018-05-26 18:34

防駕駛酒駕 這兩家客運已加裝酒精鎖

2018-05-27 10:14

失智症家屬支持團體：找到方法順著他、不要想改變他

2018-05-26 18:50

面膜控必BUY！9款夏季新款人氣面膜大盤點

2018-05-26 18:56

期待天降甘霖 6月降雨條件比5月好

2018-05-27 08:44

台北高溫飆到38度！ 醫籲自備「三寶」防中暑

2018-05-27 14:52

「有把握到我的第一次？」 青峰處男秀俏皮逗聽眾

2018-05-27 08:53

空中也能摘星！泰航、文華東方攜手「米其林機上餐」

2018-05-26 21:17

綠光野台人間最終場 屏東近2萬觀眾共享人間狂潮

2018-05-26 21:12

今夏不要錯過！ 玉井愛文山芒果路跑冰品吃到飽

2018-05-27 12:14

騎士精神 Dior早春強悍而華麗的戰袍

2018-05-26 18:41

台北上午飆38.2度 2018年全台新高溫

2018-05-27 12:30

國內唯一有神無廟的六房媽 文化部長授證國家重要民俗

2018-05-27 11:58

熱！板橋飆37.2度 刷新5月高溫記錄

2018-05-27 13:10

比男人還帥！ 這些女星都愛穿褲裝走紅毯

2018-05-27 15:12

甲狀腺低下 代謝降低全身器官都受害

2018-05-27 06:27

甲狀腺結節多良性 定期追蹤不能少

2018-05-27 06:27

今夏最新！薰衣草花田在眼前 租露營車開進北海道

2018-05-27 13:24

對長髮女學生襲臀難克制 17歲好學生竟患「觸摩症」

2018-05-27 11:35

醫病共享決策 破解寧插管不氣切迷思

2018-05-27 12:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top