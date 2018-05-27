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台北高溫飆到38度！醫籲自備「三寶」防中暑

2018-05-27 14:52聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

大台北地區出現38.2度極端高溫。圖／本報資料照片
大台北地區出現38.2度極端高溫。圖／本報資料照片
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今天全台晴朗炎熱，大台北地區更飆破了38度高溫。醫師表示，炎炎夏日逼近，呼籲民眾外出自備「防熱三寶」，也就是防曬、補水、散熱工具，例如帽子、陽傘、水壺及小毛巾，預防熱衰竭，以免中暑

據中央氣象局台北測站紀錄，今天上午11時17分，台北地區高溫出現38.2度，打破台北測站建站以來的五月份最高溫紀錄。

三總中暑防治中心主任朱柏齡說，據中暑醫學定義，體溫超過40度就是中暑，中暑前一階段是熱衰竭，初期會感到頭暈惡心、全身無力、呼吸心跳變快等，出現症狀應趕緊休息。

朱柏齡說，天氣才剛開始變熱，該院尚未接到中暑個案。按經驗，5月就會陸續收到中暑病人，但個案仍以6月最多，因人有熱適應能力，到了7、8月已適應較炎熱的天氣，中暑個案反而較少，「但度過冬天又得再重新熱適應一次。」

朱柏齡舉例，二年前有一名17歲蘇格蘭男孩在12月寒冬時，飛到南半球紐西蘭找父親玩，父子倆在38度高溫下登山迷路，50歲的父親沒事，兒子卻中暑死亡，就是因人體難以適應劇烈的溫度改變造成。

新光醫院從5月至今也尚未接到中暑個案。該院急診醫學科主任張志華說，今天高溫38度，比人體正常體溫還熱，但幸好是休假日，民眾出外休閒也比較會選擇有冷氣或較陰涼的地方活動，中暑機會不高。

張志華指出，若是上班日，戶外擺攤、工地勞工，阿兵哥操兵或參加比賽的運動員等，就很可能出現熱衰竭或中暑脫水狀況。朱柏齡提醒，戶外工作者要多補充水分，也應增加休息時間，且休息時應找有遮蔭處或冷氣房。

張志華也建議可準備「防熱三寶」，第一寶是防曬，包括遮陽帽、墨鏡與雨傘，第二寶則是補水，要隨身攜帶水壺，第三寶則是小毛巾，沾濕擦拭身體，水蒸氣能把溫度帶走，有效幫身體散熱降溫。

朱柏齡說，熱衰竭或中暑危險群也包含嬰幼兒、心肺功能不佳或有慢性疾病的老人家。特別是獨居、家中沒冷氣、行動不便或臥床的老人家，即便待在室內也可能中暑，街坊鄰居平常應多關懷老人家水有沒有喝足。

此外，家長千萬別粗心把孩子或寵物獨自留在車上。朱柏齡說，車內溫度在高溫日曬下，半小時內即可達50度，日前中國湖北才發生校車司機粗心將4歲男童留在車上，8小時後發現，孩子已在車內中暑身亡。

朱柏齡表示，天氣只會愈來愈熱，呼籲民眾避免上午10點到下午4點的戶外活動，假日休閒活動可改去圖書館或百貨公司等有冷氣空調的地方，戶外運動者則建議將時間移至傍晚或晚上。

全台熱呼呼。圖／擷取自氣象局網站
全台熱呼呼。圖／擷取自氣象局網站
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中暑高溫

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