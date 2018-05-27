影／本周汽、柴油再漲2角 95無鉛汽油逼近31元

2018-05-27 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳筠青 ╱即時報導



受到市場操作美伊關係緊張、委內瑞拉政經情勢動盪，導致原油產量持續下降等影響，國際油價高檔震盪走揚。中油公司依據浮動油價機制計算，並以平穩機制吸收部分增幅後，宣布從5月28日凌晨零時起，調漲各式汽、柴油價格每公升各0.2元。

中油調整後的參考零售價格分別為：92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油