熱！板橋飆37.2度 刷新5月高溫記錄

2018-05-27 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



中央氣象局今天上午11點36分在新北市板橋測得攝氏37.2度高溫，刷新近10年5月高溫記錄，新北市府啟動防熱機制，也提醒民眾保持涼爽、補充水分，預防熱傷害。記者祁容玉／攝影 分享 facebook 中央氣象局今天上午11點17分在台北測站測得氣溫攝氏38.2度，是今年全台新高溫，上午11點36分新北市板橋測站也測得攝氏37.2度高溫，也刷新近10年5月高溫記錄，新北市府啟動防熱機制，也提醒民眾保持涼爽、補充水分、並提高警覺，留意家中長輩和幼兒狀況。

新北市府表示，近日太平洋高壓持續增強，新北市府綜合天氣風險公司與中央氣象局預測資訊，今天新北市高溫上看攝氏36度到37度，新店區氣溫預測高達攝氏38度，體感溫度更高達攝氏42度。而中央氣象局11點36分，就在板橋測得攝氏37.2度高溫。

新北市府上午10點啟動高溫警戒相關應變措施，在市區路樹遮蔽較少的街道，利用回收水灑水降溫，也宣導雇主提供勞工足夠的飲水，避免勞工在高溫環境下持續工作，預防中暑，市府加強對獨居長者、皆有的關懷，提供避暑地點等。

新北市長朱立倫提醒民眾，避免熱傷害要注意「保持涼爽、補充水分、提高警覺」，留意家中長者與幼兒的狀況，若身體不適可撥打119求助。

新北市災害防救辦公室主任、副市長李四川則提醒民眾，家中若有長者或嬰幼兒，室內應維持良好通風及適當空調循環，在外活動或工作者應多補充水分，避免高溫曝曬，如身體不適可移動至陰涼處，必要時立即就醫。