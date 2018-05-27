國內唯一有神無廟的六房媽 文化部長授證國家重要民俗

2018-05-27 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



國內唯一沒有固定廟宇供奉的雲林縣「六房媽」，採各5股34村里輪流建造「紅壇」供奉，延傳360餘年年年遷徙「有神無廟」，這項台灣獨特六房媽過爐，獲文化部認證為國家重要民俗，今天由文化部長鄭麗君親臨授證，由中華民國六房媽會理事長吳錦宗代表接受。

這也是雲林縣繼北港朝天宮媽祖遶境及口湖鄉牽水狀祭儀之後，第三個成為國家級宗教民俗，也是台灣唯一的過爐活動列為國家級民俗，將獲永久保存，也大幅提升六房媽的歷史定位。

今天清六時，六房媽由斗六大北勢起駕，在萬人隨香護駕下出發徒步58公里為媽祖「搬家」，並遶境5股34庄頭，預計今晚抵達虎尾大庄紅壇安座，供萬眾膜拜，共沐聖恩。

今天上午文化部長鄭麗君在雲林縣長李進勇、立委張麗善陪同下，抵達紅壇上香後，展開國家重要民俗授證儀式，由六房媽會理事長吳錦宗代表接受。

鄭麗君說，六房媽過爐102年列屬雲林縣無形文化資產，今年再獲文化部列入國家重要民俗認證，意義非凡，讓這項延傳三百多年的宗教活動，提升為台灣重要的宗教民俗文化，讓更多來認識了解六房媽從家神如何演化為地方重要宗教盛事，尤其六房媽沒有固定宇，有神無廟的過爐遷徙更具特色，未來將發展成為一項國際性的宗教活動，把六房媽宣揚到全世界。