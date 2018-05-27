動物咬傷恐染狂犬病 畜衛所可快速檢測

2018-05-27 11:47 中央社 台北27日電



動物咬傷或抓傷人類案例層出不窮，農委會畜衛所的分子生物學技術，能於24小時內快速檢測動物是否感染狂犬病並完成通報，不僅能減少民眾恐慌也可作為流行病學參考資訊。

行政院農業委員會家畜衛生試驗所（簡稱畜衛所）表示，動物遭狂犬病病毒感染後中樞神經系統會受到影響，導致動物出現異常行為。以國內狂犬病的主要感染動物鼬獾為例，鼬獾遭感染後常出現的行為包括在白天出沒、侵入住宅、攻擊人畜等，所以若民眾被鼬獾咬傷，便有感染狂犬病病毒的風險。

畜衛所指出，去年一共接獲超過30件因動物咬傷或抓傷人類的送檢案例，為了保障民眾健康，家畜所利用分子生物學技術快速檢測狂犬病病毒抗原與核酸，確認咬傷或抓傷人類的動物是否感染狂犬病。

畜衛所表示，此檢測技術能在接獲檢體後24小時內完成診斷結果通報，迅速完成動物傷人案例檢測、減少民眾恐慌。此外，雖然民眾被咬傷送醫後，可以利用免疫球蛋白和疫苗接種避免感染狂犬病，但是診斷動物是否染病，對後續的治療方向仍具意義，因此在公共衛生上也是重要的流行病學參考資訊。

畜衛所指出，預防狂犬病應不接觸野生動物，若發現流浪動物與野生動物行為異常、死亡或疑似狂犬病病例，也須立即通報動物防疫機關，若被動物咬傷或抓傷，立即以肥皂及大量清水清洗傷口後送醫治療，並告知醫師接觸史，才是保護自己的不二法門。