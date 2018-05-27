防駕駛酒駕 這兩家客運已加裝酒精鎖

2018-05-27 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



歐洲運輸安全委員會上周提案歐盟應將15項科技配備，定為歐盟車輛安全規範，包括需要呼氣酒測始能發動車輛的「酒精鎖」。台灣的首都、三重客運本月起也為所屬車輛加裝酒精鎖，掌控從外站出發的司機有沒有飲酒。

外電報導，歐洲運輸委員會評估智慧車速輔助系統、車輛防偏移等設備若為新車標配，未來15年將減少2.5萬名車禍冤魂，原則2021年出廠新車必須強制加裝。法國政府今年初已要求所有教練車要裝酒精鎖，未來要裝在酒駕慣犯的車上。

台灣的寰康科技從警用酒測器起家，近5年致力研發生產酒精鎖，美國、法國是主要外銷市場，相關產品市占率全球第三。業務經理李偉修說，美國加州早有立法，為防找人代吹酒測、開車時又喝酒等弊端，最新產品有GPS定位監控等功能，可回傳受測者的影像，後台還能隨時要求駕駛吹氣受測，要是不遵從或酒精濃度超標，車子不會自動熄火，但是喇叭大響，直到車輛停下熄火。