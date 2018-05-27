夏日最消暑！ 南化旅遊中心首推手工黑糖芒果冰

2018-05-27 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



西拉雅國家風景區南化遊客中心「「黑糖王子芒果冰」」開幕了，結合芒果季到來，在每周六、日推出小農市集活動，凡消費滿200元即送黑糖冰兌換券1張，活動至6月18日止，在炎炎夏日過一個最消暑的周休假期。

南化是台南最重要的芒果產區之一，以往為了區隔市場，多以外銷與精品行銷，今年夏天，南化旅旅中心決定推出南化芒果冰，全部採用南化出產的芒果搭配南化區所生產的手工黑糖，以在地風味開創不同的冰品風格，南化手工黑糖冰已先上市，將等到南化芒果生產期再推出芒果冰。

西拉雅國家風景區管理處表示，南化遊客中心為提升遊客服務與推廣南化在地芒果與黑糖產業，引進在地業者「百川人工黑糖行」合作開發黑糖與南化芒果冰品，希望把好的地方農產品行銷給遊客，提供優質的休憩環境與優質的農產品，希望遊客可以多加利用。

西拉雅國家風景區南化遊客中心位在台三線旁、烏山腳下，綠建築外觀很吸引人，休憩空間寬敞，坐在戶外、室內都可近距離欣賞山景；館內提供旅遊資訊，有志工導覽，是台三線旅遊的重要中繼站，開幕近半年，知道的人仍不多，暑假期間值得過境遊客充分利用。