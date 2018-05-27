有效禁酒駕 立委提案推酒精鎖 學者：應長期扣車

2018-05-27 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



102至106年全台灣有44.2萬人酒駕被抓，這幾年酒駕刑責調高，也重懲累犯及逃避酒測，但5年內56.5萬件的違規3成7是累犯所為。立委擬提案修正《道路交通管理處罰條例》，增列酒駕違規車輛，不管車輛是不是違規者所有，要安裝酒精鎖，希望能推廣大眾運輸交通工具全面裝設。

我國一再加重對酒駕的罰責甚至有「酒駕三振條款」，5年內酒駕達第3次即不得判處易科罰金，須入監服刑。道路交通管理處罰條例則對累犯直接罰9萬元，還要接受12小時講習，至創世基金會探視植物人、到看守所、監獄等聆聽受刑人分享經驗，但仍不足以嚇阻酒駕行為。

立委王定宇認為讓喝醉的人無法駕駛車輛，才能徹底解決問題，一來可以保障酒醉者在內的道路使用者的安全，二來也可節省執法、事後司法追究耗費的社會成本。修法強制安裝引擎發動酒精偵測或其他安全駕駛輔助設備，且應為自費安裝。

7、8年前行政院曾指示交通部研議汽車酒精鎖，後遭擱置。交通部官員說，國人認為不該容許酒駕違規者「花錢」換得繼續開車的機會，另有代吹、車輛改裝安全性等問題。其次是欠缺機車酒精鎖技術，恐不夠周延。近3年酒駕傷亡事故有65%為機車，小型車占三成。業者說，現在已開發出機車酒精鎖。

交通部道安會執行秘書謝銘鴻說，他個人支持能嚇阻酒駕慣犯的法規，唯執行面上可能無法落實，被裁罰的駕駛人不去加裝該怎麼辦?

淡江大學運輸系副教授王中允表示，現在違規者可能很有錢，或擺明自己「爛命一條」，吊銷駕照後照樣開車。車輛當場被移置保管，繳了罰款就可取回，據說還能分期付款，對違規的人太寬容，「車子領回接著就成為累犯」，顯示「罰人不罰車」的罰則仍有漏洞。

王中允指出，應把酒駕累犯的工具拿走，如扣押汽車、機車半年，每天收1000元保管費，讓酒駕的人覺得很不方便，才會有痛感。他說，酒精濃度達一定程度以公共危險罪論處，則車子就是「犯罪工具」，不管他是不是車主。