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外交真金換絕情 慘的是「同病相憐卻不想跟你建交」

在我死前想要…200面遺願牆只說了4個字

2018-05-27 09:00聯合報 記者趙容萱／報導

中山醫學大學校園內設置「Before I Die, I Want To…」牆，供...
中山醫學大學校園內設置「Before I Die, I Want To…」牆，供師生留言；醫師周希諴（左）體悟要「活在當下」，萬寶龍名牌筆插在口袋隨時用，不再只是收藏。記者趙容萱／攝影
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生命結束前你想做什麼？中山醫學大學附設醫院安寧病房除了跟其他醫院一樣，會設法幫患者圓夢，還有一面「Before I Die, I Want To（在我死前，我想要）…）留言板，成為醫護、患者和家屬之間交心橋梁。很多人寫身體舒適、平安健康，也有人寫「對不起，我會好好活下去」。如果生命將到盡頭，你想說什麼？

中山醫學大學校園內設置「Before I Die, I Want To…」牆，提...
中山醫學大學校園內設置「Before I Die, I Want To…」牆，提供師師生和民眾留言。記者趙容萱／攝影
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寫下遺願夢想 藝術家創造風潮

行動藝術「Before I Die, I Want To…」源自華裔藝術家張凱蒂在長輩驟逝後，將紐奧良一棟荒廢建築牆化身為留言板，並附上粉筆，吸引民眾寫下遺願與夢想。這項行動藝術在全球刮起旋風，至今超過200面牆，張凱蒂後來把整個行動匯集出書。

執業40年、半數時間投身安寧療護的中山醫院安寧病房主任周希諴看完「Before I Die, I Want To…」這本書，也在安寧病房、中山醫大校園響應「Before I Die, I Want To…」行動藝術。

中山醫大留言板 有享樂派、行動派

中山醫學大學正心樓川堂，安寧志工服務社學生放了一面「Before I Die, I Want To…」大黑板，並提供便利貼，方便師生留言。

牆上留言大致可分成「享樂派」，例如環遊世界、吃米其林星級餐廳、吃完台中美食；也有「行動派」，有人想在大家面前跳一支練習很久的熱舞，有人想做超瘋狂的事，有人要裸泳，還有人想談戀愛、結婚，或是和家人、朋友一起度過。

中山醫學大學的「Before I Die, I Want To…」牆一隅，有人留...
中山醫學大學的「Before I Die, I Want To…」牆一隅，有人留言要「做一件超crazy事」、「在大家面前跳一支練習很久的熱舞等。記者趙容萱／攝影
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不避談死 最珍惜家人相聚時光

安寧志工服務社長、牙醫系三年級學生李昕容說，留言板是匿名書寫，大家更能寫出內心真正想法。我國傳統觀念忌諱談「死」，不少年輕人害怕一說出來會被長輩罵，變得很壓抑。一名學生跟她說，有了這面留言板，終於可以把內心話講出來；也有學生反映，寫完後突然好想回家看父母，或是趕快揪團辦同學會。

李昕容也分享自己的心情故事，6年前她念醫技系時加入安寧志工服務社，有次到安寧病房為病患洗澡，相當震撼。她原本想留言「出國深造」，但想起這段服務經驗，發現真到了人生最後一哩路，她最想要是「與家人度過最後美好時光」，希望大家都要珍惜能與家人相聚的每分每秒。

安寧病房留言板 帶來勇氣與感謝

安寧病房留言板上有醫護人員、病患及家屬的留言。醫護人員發現，當患者和家屬寫完留言後，彼此更有勇氣，開口說出心裡話，開口感謝對方。

中山附醫安寧病房的「Before I Die, I Want To…」牆，提供病...
中山附醫安寧病房的「Before I Die, I Want To…」牆，提供病患及家屬留言。記者趙容萱／攝影
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周希諴也分享，他的爸爸離世前沒有Before I Die, I Want To…留言板（牆），但他父親不諱言談死，交代簡單喪禮即可，還說死前想要見見日本老朋友、喝喝最愛的金門高粱。後來父親如願見到日本老友，也在離世前30分鐘以沾唇方式喝到高粱酒。

醫師周希諴（右）與父親合影。圖／周希諴提供
醫師周希諴（右）與父親合影。圖／周希諴提供
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活在當下 珍藏名牌筆拿出來寫

周希諴說，學校留言板寫的多是享受人生的「夢想」，安寧病房則是心靈層面的「祝福」。對他而言，Before I Die, I Want To…行動藝術給他最大的省思是「活在當下」。

他有5支珍藏多年的名牌筆，其中1支是婚前妻子送的定情物，另1支是留學回國後，媽媽送的，每1支都有故事，都很珍貴，捨不得用。2年前與大學同學聊天時，驚覺全班大多跟他一樣，只有1人拿來使用。

安寧療護經驗讓他決定拿名牌筆隨身使用，發現心情跟著變了，不只用來順手，看診寫診斷書還可以面帶笑容跟病患講個笑話，「我非常滿意自己決定不再收藏」，「好東西不必等好時機，而是創造時機享用它。」

醫師周希諴隨身帶著珍貴的名牌筆，他說「好東西不必等好時機，而是創造時機享用它。」...
醫師周希諴隨身帶著珍貴的名牌筆，他說「好東西不必等好時機，而是創造時機享用它。」圖／周希諴提供
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