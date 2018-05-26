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今彩539第107126期 頭獎2注中獎

2018-05-26 22:28中央社 台北26日電

今彩539第107126期開獎，中獎號碼33、16、5、24、23。派彩結果，頭獎2注中獎，每注可得新台幣800萬元。

貳獎138注中獎，每注可得2萬元。

3星彩中獎號碼149，正彩32注中獎，每注可得1萬2500元。

4星彩中獎號碼5016，正彩3注中獎，每注可得12萬5000元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

新台幣今彩539

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