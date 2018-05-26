新興露營露營車正流行 不用大包小包就能輕鬆露營
露營在台灣熱燒不退，根據諾美迪房車調查，目前露營人口每年30%穩定成長，執行長凌大偉表示露營分為帳篷露營、車頂帳篷露營、露營拖車露營與露營車等階段。
凌大偉說，初嘗試露營的階段，民眾大多選擇帳篷露營，要準備的裝備繁多、耗費時間也多，第二階段使用車頂帳，比起傳統帳篷不用營釘搭帳篷；第三階段為露營拖車，但門檻開始拉高，需要有足夠的車位放置自己的車與露營拖車，通常是有些經濟基礎的人才會考慮，加上台灣地形彎曲、露營地通常位於山中，敢拖露營車的人更少；第四階段為有動力的露營車，但他說，在台灣推動不起來，原因是台灣沒有配套措施、也沒有適合露營車停泊的營地。
其中，居住露營拖車、露營車的價格與一般飯店差不多，凌大偉表示，它的魅力在於住在飯店、民宿時，房間門打開是走廊，但露營拖車、露營車時房門打開就是大自然，「在山林中事就森林浴、在海邊打開就是海風吹拂、湖泊旁邊開門就能釣魚」，這種樂趣也成為都市人嚮往的露營方式，他認為營地專用車是未來整體發展趨勢。
他說目前有一些營地是小木屋的方式，但一樣睡帳篷或睡地板，有些長輩可能比較無法睡得舒服，也有水管屋的形式，由於都是固定設施，很容易因建築消防法規等原因遭檢舉，風險較高。營地專用車特別之處在於若遇到法令修改，可以馬上將支撐物撐起來，車子就可以馬上移動，也是未來的趨勢。
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