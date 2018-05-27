甲狀腺低下 代謝降低全身器官都受害

2018-05-27 06:27 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／報導



30歲黃小姐曾在生產完後發生心悸、心跳加速、喘不過氣情況，檢查後發現甲狀腺發炎，導致短暫性的甲狀腺機能亢進，經過三個月後症狀緩解下來。 圖／123RF 分享 facebook

案例故事：

30歲黃小姐曾在生產完後發生心悸、心跳加速、喘不過氣情況，檢查後發現甲狀腺發炎，導致短暫性的甲狀腺機能亢進，經過三個月後症狀緩解下來。最近，因為感覺全身無力，嗜睡、全身浮腫、頸部腫脹，經醫師檢查後發現甲狀腺機能低下，而且甲狀腺自體抗體過高，經超音波及細胞學檢查後診斷為「橋本氏甲狀腺炎」。醫師開立甲狀腺荷爾蒙補充甲狀腺功能後，黃小姐症狀緩解下來，又可恢復日常活動。

功能低下 橋本氏甲狀腺炎最常見

基隆長庚一般外科主治醫師陳育賢說，甲狀腺低下指的是甲狀腺的功能由於某些原因導致衰退，身體內的甲狀腺荷爾蒙分泌過低，導致器官與細胞的新陳代謝衰退，而造成身體出現各種不適症狀。

造成甲狀腺機能低下的原因有很多，若是甲狀腺本身病變引起的，稱為「原發性甲狀腺功能低下」，最常見的是「橋本氏甲狀腺炎」，是甲狀腺受到自體免疫抗體攻擊，慢性發炎後引起的機能衰退。

另外，有些患者原本為甲狀腺機能亢進，或是甲狀腺結節、甲狀腺癌的患者，在治療過程中，也有可能續發為甲狀腺機能低下，這是由於藥物治療、手術治療或是同位素治療等因素所引起。

自體抗體攻擊 初期多無不適症狀

若是甲狀腺本身沒有問題，卻出現甲狀腺荷爾蒙過低的症狀，稱為「中樞性甲狀腺機能低下」，這類特殊的患者為大腦的腦下垂體或是下視丘罹患疾病，導致促甲狀腺素分泌減少，而造成甲狀腺功能減退。另外，在小兒，若是甲狀腺本身機能障礙、發育不良，則有可能出現「呆小症」。

成人最常見的甲狀腺機能低下為「橋本氏甲狀腺炎」。是自體免疫細胞攻擊甲狀腺造成甲狀腺慢性發炎所引起的疾病。常發生於女性患者，尤其是25~40歲之間的患者最常見。不過，橋本氏甲狀腺炎早期只會有輕度發炎症狀，患者甚至可能沒有不適症狀。但是甲狀腺卻持續受到自體抗體不斷的攻擊，遭受破壞，最後才會出現功能不足，甲狀腺機能低下的症狀。

新陳代謝降低 怕冷、嗜睡、變胖

橋本氏甲狀腺炎首要出現的症狀為頸部腫脹。腫脹的範圍主要在喉結下方到鎖骨上方一帶甲狀腺的位置。不過這種腫脹幾乎看不出來，不會疼痛，不會造成呼吸或吞嚥困難。隨者疾病的進展，甲狀腺會逐漸變硬，表面開始凹凸不平，有時甚至出現硬塊狀的結節。這時，就會開始出現甲狀腺低下的症狀。

約有三成的患者，會進展到甲狀腺機能低下。甲狀腺分泌過少造成全身細胞的新陳代謝降低，患者容易怕冷、疲倦、嗜睡、體重增加，甚至全身浮腫，稱為「黏液性水腫」，皮膚乾燥，聲音沙啞，思考和記憶功能減退，容易便祕，心跳減弱。在女性患者，則會出現月經周期變長、月經量增多、甚至不孕的情況。

三成患者荷爾蒙低下 需補充治療

醫師除根據患者病史以及理學檢查，觸摸是否有頸部腫脹情形外，還會需要抽血進行血液檢查和超音波檢查、超音波穿刺抽吸細胞學檢查。血液檢查會檢驗甲狀腺功能（Ｆree T4, T3,T4）以及促甲狀腺素（TSH）的分泌量，同時也可以檢查是否有自體抗體的存在，包括甲狀腺球蛋白抗體、甲狀腺過氧化酶抗體。

經確診為橋本氏甲狀腺炎，若沒有甲狀腺腫塊或出現甲狀腺低下的狀況，通常定期追蹤即可。約有三成的患者，會出現甲狀腺低下，這時候就需要補充甲狀腺荷爾蒙來治療。另外，若是甲狀腺功能正常，但是出現腫塊結節時，則應仔細評估，必要時需手術治療。

長期低下 心臟、肝臟功能衰退

橋本氏甲狀腺炎若進展到甲狀腺機能不足，長期缺乏甲狀腺荷爾蒙，心臟、肝臟功能也會減退，全身新陳代謝也會跟著降低，各處器官都會受到影響。甲狀腺就如同人體的發電廠，因此，甲狀腺荷爾蒙不足時，全身都會受到影響，不可不慎，必要時遵醫囑以藥物補充，即可恢復身體的新陳代謝。

甲狀腺機能低下的飲食與生活保健

橋本氏症患者出現甲狀腺低下，開始接受甲狀腺藥物治療後，應遵守醫師處方，不可自行增加藥量，或停止服藥。若是準備出國，應攜帶足夠藥量。另外，有些胃藥或是鐵劑不可同時與甲狀腺素服用。除維持固定劑量外，還應定期追蹤甲狀腺。

甲狀腺機能低下患者，由於體內缺乏甲狀腺荷爾蒙，新陳代謝過低，容易發胖。飲食方面應該控制熱量，注意均衡營養。

1. 十字花科植物，包括高麗菜、花椰菜等植物含有致甲狀腺腫因子，應避免每天大量食用。

2. 由於代謝降低，應避免碳酸飲料、零食、油炸類食物。

3. 多吃新鮮蔬果、避免加工魚製品、避免加工肉製品，是幫助維持甲狀腺健康的三大要素。