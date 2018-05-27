甲狀腺結節多良性 定期追蹤不能少

2018-05-27 06:27 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ／報導



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案例故事：

50多歲的秦媽媽，最近照鏡子感覺脖子有些腫大，起先不以為意，也沒有疼痛感或其他症狀，直到家人也發現她的脖子明顯比以前看起來粗大，她才緊張了起來，卻不知該看哪一科。女兒上網查詢，幫她掛了新陳代謝科，經醫師照超音波，做了穿刺檢查，證實是良性的甲狀腺結節，這才讓她鬆了口氣。

大脖子 未必是甲狀腺結節

甲狀腺結節常常會造成「大脖子」現象，但衛生福利部桃園醫院耳鼻喉科主治醫師譚媛云表示：「大脖子不一定是甲狀腺結節。」有可能是慢性自體免疫疾病或甲狀腺功能低下造成，也不一定為惡性腫瘤，只要及早發現及早治療，就臨床上來說治癒率相當高。

譚媛云指出，甲狀腺內科疾病臨床上分為甲狀腺亢進、甲狀腺低下等不同表徵，而部分甲狀腺體會長出一顆顆的小腫瘤、小水泡，因體積非常小，因此不會直接稱它為腫瘤，而是稱結節。

會造成大脖子現象，譚媛云表示，除了甲狀腺結節外，也可能是慢性病者，如橋本氏症患者因自體免疫問題，造成甲狀腺功能低下，病人外觀除了脖子粗大，體型也較胖、容易疲累；另外還有葛瑞夫茲氏症，為甲狀腺亢進症，主因是甲狀腺體細胞全面性的過度活躍所致，病人也可能會有脖子腫大、眼凸情況發生。

無疼痛感 30%女性有甲狀腺結節

譚媛云指出，若發生甲狀腺結節，除了脖子可能腫大外，幾乎沒有明顯症狀，原因在於甲狀腺結節為腺體上長出的小東西，一般可能只有0.3、0.4公分，且就一般民眾肉眼來看，無法看出是否有甲狀腺結節，且用手觸碰也不會有疼痛感，除非剛好做健康檢查，否則很難察覺。

臨床上來看，甲狀腺結節患者多為女性，文獻上指出將近30%的女性會有甲狀腺結節，然而只有大約10%的甲狀腺結節會演變成惡性腫瘤，譚媛云表示，尤其40歲至60歲女性為高危險群。此外，甲狀腺結節多半為家族遺傳，因此若媽媽、阿姨等女性親戚中有人患有甲狀腺結節，可能要留意、定期健康檢查追蹤。

出血性囊腫 穿刺引流即可

要判斷甲狀腺結節為良性或惡性，首選檢查為超音波，若是良性腫瘤，外觀特徵屬於「乖巧型」，比較光滑平順、成分單純，即便數量多、體積小，只要是按照人體器官「對稱」生長也無妨。但若表面凹凸不一、看起來成分不均，點狀鈣化，或為單一存在較大結節，惡性的機率較高，必須定期追蹤或建議切除。

不少病患會有「出血性甲狀腺囊腫」，臨床症狀常會是突發性的頸部中央腫塊，常讓患者緊張就醫。譚媛云指出，這些患者因甲狀腺結節發炎或是出血，在短時間內尺寸增大而造成局部壓迫症狀，多半為良性病灶，透過超音波導引穿刺引流液體或血水即可，過大的囊腫才建議手術切除。

超音波現良性表徵 無需穿刺

譚媛云建議，民眾可定期做健康檢查，透過超音波，若發現的甲狀腺結節為1公分以下，且呈現良性表徵，可一年追蹤一次，不需做穿刺檢查；但若是1公分以上結節，並在超音波影像下呈現惡性表徵，則建議進行穿刺檢查，並定期3到6個月回診追蹤，若發現是惡性腫瘤則建議切除。

穿刺術多半在皮下組織4公分以內進行，譚媛云說，超音波導引技術下，穿刺針頭會避開神經和血管，檢查時間甚至比抽血還快，而穿刺針上利用毛細現象，將皮下結節內組織液吸起，經由抹片檢查分析，判定為良性或惡性腫瘤。

定期追蹤 及早揪出局部轉移

譚媛云舉例，曾有一位55歲女性，追蹤甲狀腺結節長達1年時間，都沒有發生任何異狀，但因脖子周圍淋巴結腫大，趕緊就醫，透過超音波檢查，驗出癌細胞從結節轉移至淋巴結，幸好透過手術切除，阻止癌細胞再度轉移。

即便甲狀腺結節病人定期追蹤，仍然可能發生局部轉移情況，譚媛云表示，就上述案例來看，癌細胞從結節局部轉移至淋巴結，若沒有及早發現，再從淋巴結遠端轉移至肺臟或骨頭，可能造成更多器官受損，且未來切除面積恐加大或治療困難。建議民眾定期追蹤，檢查甲狀腺以及頸部淋巴結組織，及早發現及早治療。

醫師叮嚀

生活規律 別過度按摩 避免結節發炎出血

基本上，甲狀腺結節和飲食沒有太大關聯性，譚媛云建議甲狀腺亢進的患者避免吃過多海產，尤其是海帶類，因其中含有過多碘成分。而早期因食鹽中含有大量碘，但近幾年食鹽已做改良，沒有碘過量的問題，因此民眾不必擔心。要避免甲狀腺結節發炎、出血，最好的方式仍是規律飲食和生活作息，也盡量避免過度按摩，恐讓結節受壓迫而出血。