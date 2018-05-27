燒燙傷發生 你該做的第一件事

2018-05-27 06:27 聯合報 文／台北榮民總醫院重建整形外科醫師王天祥



圖／123RF 分享 facebook 煮飯、燒熱水、燙衣服……日常生活中，接觸到熱源而發生燒燙傷的情況，並不少見。

尤其是學齡前的小朋友，處在好動的階段，容易碰觸廚房或浴室等會接觸到熱源的地方，造成燒燙傷意外。

而年長者或行動不便的人，不慎發生燒燙傷的機率也較高。因此，如何適當處理燒燙傷十分重要。

Q 發生燒燙傷當下，正確的處理方式是？

發生燒燙傷時，初步的處理就是將熱源移除，並且以「沖、脫、泡、蓋、送」的順序原則處理傷口與病患：

1.沖冷水：但須注意水溫不要太低、勿沖水太久、勿用冰塊冰敷，可能的話最好使用生理食鹽水。

2.脫去衣物：包括皮帶、戒指、手鐲，並注意避免撕破水泡等。

3.泡冷水：水溫不可太低，避免泡水太久造成失溫。

4.覆蓋送醫：以乾淨的紗布覆蓋後送醫診治。

要注意的是，沖冷水的時間大約十分鐘就好，以免發生水溫過低造成低體溫的情形，也不建議塗抹醬油、牙膏或不知名藥粉等物質在傷口上，以避免進一步造成局部組織傷害。

Q 水泡要不要刺破呢？

水泡應該要小心的刺破，再把水泡內的組織液抽出，並保留水泡的完整性，因為完整的水泡可以保護傷口，不會暴露造成疼痛，也可以維持傷口的生理性潮濕環境，傷口會恢復得比較快。但建議不要自行刺破，以免不慎造成傷口發炎，應該交由醫師處理。

Q 如何判斷燙傷嚴重程度？

傷口的深度與受傷面積大小，決定燙傷的嚴重程度，這需要醫師判斷。燙傷依照組織受傷的深度可以分成四個等級：

一度燒傷：皮膚表面會發紅並且疼痛，外表類似皮膚被太陽曬傷的程度，影響的深度只限於表皮層。

二度燒傷：會傷及皮膚真皮層，外觀上常會形成水泡，病患也會覺得疼痛。

三度及四度燒傷：影響全層皮膚與皮下組織，受傷後皮膚表面沒有血色而呈現蒼白，病患在開始會有痛覺，之後反而因為感覺神經受損而不覺得疼痛。受傷越深、面積越大，對患者生命危害越大。

Q 看醫師的時候要注意什麼？ 應該掛什麼科？

一些重要的資訊可以提供給醫師，例如：發生燙傷的時間、被什麼東西燙到、在什麼樣的場所被燙傷、接觸到熱的東西時間大概是多久、以前有沒有打過破傷風疫苗、有什麼重大或慢性疾病、打針吃藥是否會過敏等等。這些都是重要的就醫資訊，可以給醫師參考。如果發生燒燙傷、電燒傷、化學物質灼傷、凍傷等傷害，一開始都可以到整形外科門診求助，若擔心有危及生命等緊急傷害，可以直接到急診求助。

Q 傷口什麼時候可以貼人工皮？嚴重燒傷要怎麼辦呢？

在受傷初期三、四天，傷口發炎期組織滲出液較多，同時怕傷口感染，不建議傷口貼覆人工皮，建議經由專業醫師判斷後，決定傷口的照護方式。在受傷初期三、四天，醫師可能會局部塗抹抗生素藥膏，或貼覆吸收性較高的人工敷料，同時會指導病患如何每天照顧傷口。

在受傷初期後，輕度燒燙傷若恢復良好，滲出液會逐漸減少，經由醫師診視後可以選擇貼覆人工皮以減少局部疼痛感，此時有機會減少換藥次數。較嚴重的燒燙傷很可能在數日之後仍有相當的局部分泌物，醫師會與病患討論進一步的處理，包括傷口清創或植皮重建等手術治療。嚴重的燒燙傷，則經由專業醫師判斷後，建議住進燒傷病房或燒傷加護病房進一步治療。

Q 如何預防留下疤痕？

如果是輕度燒傷，例如一度與淺二度的燒傷，在沒有傷口感染的情況，傷口可以在一至二周內恢復，則日後留下疤痕的機會較低，但要做好防曬，以免日後局部發生色素沉澱。

若受傷程度較深，三周以上仍無法完全癒合，而需要進一步植皮或手術等治療的傷口，就有可能發生疤痕增生的情況。這需要患者耐心地配合治療，治療的方法包括進一步手術、使用矽膠藥膏、矽膠貼片、穿彈力衣、局部注射藥物等。