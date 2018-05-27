7個小技巧 增加性愛黏著度

2018-05-27 06:27 聯合報 文／Sarah



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性愛是強化伴侶親密關係的重要方式，在性行為期間，大腦分泌激素和神經化學物質主導身體的感受，其中被稱為愛激素的「催產素」，扮演重要角色。

加州治療師Mary Kay Cocharo說，催產素能降低身體對壓力的感受，並顯著增加安全感、信任感、黏合度，以及愛的感受。皮膚與皮膚的接觸，觸發這些激素的釋放，這是與伴侶建立親密感最快捷簡單的方法。

根據美國《預防》雜誌報導，除了借助荷爾蒙釋放，在性愛過程，你也可以採取額外的方式，更增進與伴侶的親密關係。

1.發出聲音

也許你覺得在床上應該有所保留，但在性行為中保持沉默，意味著錯過與伴侶建立親密關係的機會。告訴伴侶，你喜歡什麼、不喜歡什麼，如果更放得開，不妨發出聲音表達你正在經歷的快感，透過呻吟或渴望的言語，表達此刻你們正歡樂交融。

2.深呼吸

Cocharo說，與伴侶一起深呼吸能傳達愉悅的感受，並喚醒覺知。在「譚崔」密教中，教導人們一起深呼吸，創造更多聯繫與性興奮。

3.摒除一切干擾

把電視關掉，手機鈴聲、任何通知訊息都關閉，避免在性愛中分心，你與伴侶應該專注在對方身上。想一想，突如其來的鈴聲、電視播放的聲音，一點點的分心都會讓彼此的熱情冷卻。

4.把寵物請出房間

很多人和寵物一起睡覺，但當你準備和伴侶親熱時，最好把他們請出房間。即使寵物只是盯著你，也會是很大的干擾。「當你想凝望伴侶的眼睛傳達情意，卻發現寵物正盯著你瞧，熾熱的情欲恐會大受影響。」Cocharo說，把空間留給兩個人，至於寵物，待會再與他依偎吧。

5.讓床鋪成為神聖的地方

臥室應該是睡覺和做愛的地方，在床上使用電腦、手機，甚至把手機放在床頭充電，都會分散注意力，並剝奪與伴侶的約會時間。

6.親熱時張開眼睛

許多人在性行為過程中習慣閉上眼睛，但專家說，至少在部分時刻睜開眼睛，絕對是值得的。「神經科學研究顯示，當兩個人近距離凝視對方，緣腦（limbic brain，又稱情緒腦）會變得平靜，讓人體驗到更深層的交流。」Cocharo解釋。下次，不妨試著深情凝視對方，但當你發現氣氛變得尷尬時，就即時踩剎車吧。

7.計畫一個浪漫的夜晚

讓我們做個比喻，就像吃飯，並不是每餐都需要五道菜色，偶爾也可以吃吃速食，但快餐速食從來都不是好東西。相同的，「做愛時，不能每次都像吃快餐，偶爾也需要5道料理的豐盛晚餐，這需要時間努力規劃促成。」Cocharo說。偶爾點個蠟燭，加長調情和前戲的時間，這可以使性更愉悅，並加強伴侶間的關係。