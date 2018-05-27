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甲狀腺亢進發作 多是壓力引爆

2018-05-27 06:27聯合報 記者 張曼蘋╱報導

每年5月25日是世界甲狀腺日，這個節日罕為人知，但甲狀腺問題卻是台灣女性常見疾病。

患有甲狀腺機能亢進的武打巨星李連杰，身形忽胖忽瘦，近日更被拍到蒼老的模樣，他曾坦言受此病痛折磨。

這個位在氣管兩旁的腺體，像一隻展翅的蝴蝶，有美麗也有哀愁，功能正常與否，深深影響人體的新陳代謝。

圖表／聯合報提供
圖表／聯合報提供
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案例故事：

「一開始以為是無法適應新工作，但現在心悸到很不舒服。」一名32歲女子到新北市亞東醫院新陳代謝科看診，表示最近剛換工作，以為壓力大，才出現心悸手抖、體重大幅減輕，以及晚上常睡不著覺，原先懷疑自己是不是無法適應新工作，但漸漸地心跳常飆到一百多，非常不舒服，最後到門診抽血檢查，證實是甲狀腺機能亢進。她驚呼，過去都不知道自己患有疾病。

症狀不典型 難察覺常被輕忽

心悸、手抖、體重減輕、怕熱、會喘、上廁所頻率高，排便較稀等，都是甲狀腺亢進會出現的症狀，女性還會出現經期不規律。亞東醫院新陳代謝科醫師江珠影表示，常常有病患不知道自己有甲亢，因為甲狀腺亢進的症狀不太典型，像是「怕熱」，近年夏天氣溫高，怕熱很合理，而體重減輕對於年輕女性來說，也會很開心。會來門診求助的病患，多是已影響生活作息，「他們不知道自己已經罹患甲亢了。」

江珠影表示，很多人常到症狀很嚴重才到門診求助，病患手腳四肢無力，蹲下後站起來困難，手舉不太高，也會出現脖子腫大等症狀，因為抗體攻擊自身甲狀腺，甲狀腺被抗體破壞而腫起。不過，不是每個病患都會出現上述症狀。

女患者居多 有家族遺傳傾向

江珠影解釋，在台灣，甲狀腺機能亢進成因大致可分為「葛雷夫茲氏病」、「甲狀腺炎」、「甲狀腺毒性結節」等三大因素，其中又以「葛雷夫茲氏病」最多，幾乎女性佔多數，男女比例是一比十，甲亢的門診也以女性居多，目前還無法找出原因，但有研究懷疑與女性雌激素荷爾蒙的高低有關聯。

甲亢通常伴隨遺傳，江珠影說，病患家族中的媽媽、姊妹等女性也多半有這種疾病，而家族若有遺傳性甲狀腺亢進，發病率會比一般人高出六到九倍，要更加小心。媽媽本身若有甲狀腺機能亢進，都會比較注意小孩的身體狀況，例如是否睡不著覺，或是體重減輕等；相較之下，沒有家族性遺傳，警覺性不高，等到嚴重不舒服看診時，甲狀腺指數都已經飆高。

以前都好好的，甲亢為何會突然發病？江珠影說明，病患可能本來就有甲狀腺自體免疫的抗體，也會伴隨著家族性遺傳，而讓症狀爆發的主因通常都是壓力過大，在過去沒有壓力的狀況下，沒有表現出來，因此常常出現身體健康檢查時，抽血甲狀腺指數正常，但抗體卻是陽性，「這類病患通常沒什麼症狀，但必須需注意身體的變化。」

症狀輕不就醫 引發風暴恐致命

由於甲狀腺機能亢進症狀較輕微時，不容易被發現，且多數人會認為不影響生活，遲遲未就醫。江珠影強調，甲亢若不治療，最怕就是發生「甲狀腺風暴」，病患會高燒、腹瀉、噁心、嘔吐、心律不整、昏迷休克等，最嚴重會死亡，病患絕不能以為症狀不影響生活，就抱持僥倖心態。

「甲亢不能不治療。」江珠影強調，曾遇過病患自行停藥，等到症狀又變嚴重時才來看診；也遇過病患懶得看門診，就拿藥單去藥局買相同劑量的藥，期間也沒有抽血追蹤，江珠影說，「不是一直吃一樣的藥就會好，要視情況調整劑量。」

雖無法根治 但能維持功能正常

江珠影建議，如果懷疑有甲亢，一般會建議看新陳代謝內分泌科，醫師會先詢問症狀，再做觸診，若高度懷疑是甲亢，會做抽血檢查，確診後開始治療。目前以服用藥物為主，若對藥物過敏、服藥效果差，則會改以手術或是原子碘作治療。通常服藥時間為一年至一年半不等，若甲狀腺功能有下降，就會考慮讓病患停藥。

「雖然甲狀腺機能亢進無法根治，但至少可以將甲狀腺功能恢復正常。」江珠影提醒，病患停藥後還是要注意，盡量減少壓力；飲食方面，要避免攝取太多碘及刺激性的食物，例如海帶、紫菜、咖啡，其餘生活就與一般人一樣，最重要的，「別給自己太多壓力！」

甲狀腺位於頸部氣管前方，喉部下面，分為左右兩葉，形狀就像一隻蝴蝶，是人體重要的內分泌器官，掌管體內新陳代謝和生長、發育等功能。

甲狀腺機能亢進常見症狀

●手發抖

●食欲增加、體重減輕

●怕熱、易冒汗

●容易緊張、焦慮不安、性急、易動肝火、失眠、說話快

●頭髮脆弱易掉

●眼睛變凸、畏光

●排便次數增加

●經期不規則、經血量變少甚至沒月經、不孕

●心跳加快、心悸、心律不整

甲狀腺機能亢進

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