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照顧流浪貓 培力青年嚮往寵物美容師

2018-05-26 20:18中央社 台北26日電

新北市少年培力園中飼養3隻流浪貓，讓培力園裡的青少年從一開始的無所適從，到現在能夠打理貓咪一天的生活起居的過程中，也讓培力青少年嚮往從事寵物美容師。

新北市少年培力園今天發出新聞稿表示，培力園中飼養的3隻貓咪，其中2隻是從土城少觀所發現並帶回，另一隻則是掉落水溝被發現後由社工協助就醫，並帶回培力園中飼養。

培力園說，對於生命照顧，少年們完全無所適從，經過貓咪屢次生病、陪伴玩耍、成為剷屎官等過程，現在的培力少年們不僅能夠打理貓咪一天的生活起居，甚至還會主動求情帶貓咪去洗毛剪毛。貓咪的生命照護促使少年們對於寵物美容行業產生好奇及興趣。

為了讓培力園中的青少年，更瞭解寵物美容師的工作，培力園邀請寵物美容師跟青少年分享職業甘苦談。少年們一開始就立刻問「寵物美容師是不是可以每天跟寵物玩啊？」

培力園指出，對少年們來說寵物美容師是一個很好玩的職業，可以一邊跟動物玩樂又有收入，但實際上寵物美容師是需要不斷自我進修甚至考取相關證照，還有包括寵物溝通、寵物疾病等相關知識。

培力園說，寵物美容師在會中也分享目前有幾間學校有寵物美容科系，也有國家丙級考試證照，走向專業技術，相對的薪水也有相當保障。

培力園表示，職業與生命教育的結合，帶領青少年藉此學習付出愛與照顧，並明白多元社會趨勢造就多元職業發展。

新北市少年培力園為新北市政府社會局委託社團法人中華民國更生少年關懷協會，公辦民營的青少年服務中心，所舉辦的課程活動費用均為新北市政府社會局補助，幫助設籍或學籍於新北市年滿12歲至未滿18歲的社區青少年輕鬆獲取資源，並提供學習成長的機會。

寵物貓咪

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