親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

第二次兩韓峰會 文在寅板門店再會金正恩

弱勢家庭聘外勞 勞部主動勾稽免繳就安費

2018-05-26 19:21中央社 台北26日電

低收入戶等家庭聘僱外籍勞工，免繳就業安定費，勞動部也會主動勾稽相關資格。根據勞動部最新統計，截至106年12月，共有1萬461名雇主或被看護者免繳就安費。

根據勞動部發出的新聞稿，為了減輕經濟弱勢民眾的負擔，根據就業服務法第55條規定，聘僱外籍家庭看護工的雇主或被看護者如符合低收入戶、中低收入戶、領取中低收入老人生活津貼或領取身心障礙者生活補助費的資格，可免繳納就業安定費。

勞動部指出，根據勞動部主動勾稽結果，截至106年12月，共有1萬461名雇主或被看護者經勾稽符合免繳就業安定費的資格，其中具低收入戶資格者1729人、具中低收入戶資格者943人、領取中低收入老人生活津貼者4010人及領取身心障礙者生活補助費者7379人。

勞動部表示，寄發就業安定費繳款通知單前，都會依衛生福利部提供的社會福利資格者資料主動勾稽，符合免繳資格者即不寄發繳款通知單。

但如果社會福利資格因申請等時間差因素，導致未被勾稽到，而仍收到繳款通知單的弱勢家庭，勞動部說，民眾可以檢具縣市政府或鄉鎮市區公所開立的社會福利資格證明文件，並填具申請書向勞動部申請，確認後即可免繳納就業安定費。

勞動部低收入戶看護

相關新聞

不堪油價漲 客運公會擬6月提票價調漲申請

2018-05-26 18:34

高乘載管制3人上路 學界建議尖峰時段增為4人

2018-05-26 17:53

中原商設畢展「想不出來」？　幫受刑人打造甜點品牌

2018-05-26 16:50

德勒斯登二戰未爆彈 險害雲門舞集取消演出

2018-05-26 15:58

助學生瞭解自己不足　4500名學生參與TMT

2018-05-26 15:57

藍委反問徐國勇：敢不敢保證吳茂昆沒有問題？

2018-05-26 15:55

水果商半價芒果秀過頭 屏東枋山芒果節說真相

2018-05-26 15:20

梅山國中角力選手翁珍璟 世界中學生運動會摘銀

2018-05-26 14:57

大事件劇場劇團舞台劇「曖曖」 網路愛情思考價值觀

2018-05-26 14:55

中獎傳奇！79元把人變帥 一夕間還成了千萬富翁

2018-05-26 14:16

影／被霸凌的妥瑞兒長大了 3分鐘流暢自白讓罕病母淚崩

2018-05-26 13:33

夏日美味／墨西哥美食節 原汁原味

2018-05-26 13:01

節令食品／端午吃粽 增添新意

2018-05-26 12:57

新竹巷弄味噌拉麵日本味 濃厚大骨湯頭征服老饕味蕾

2018-05-26 12:56

美食拼盤／大口吃肉 霸氣滿足味蕾

2018-05-26 12:52

影／基隆小推車日式點心一賣50年 客人買不到還會罵

2018-05-26 12:44

凌晨看歐冠 北市府前封路

2018-05-26 12:40

春浪回墾丁 人潮沒回來？

2018-05-26 12:38

周末恐破五月史上最高溫37.7度

2018-05-26 12:37

3因素配合！周末恐破5月歷史最高溫37.7度

2018-05-26 11:20

學生自創歌曲大PK 第10屆青春音樂季高唱「時跡歹」

2018-05-26 10:12

5歲寫出懸疑小說 名作家竟在古蹟內找凶殺靈感

2018-05-26 10:00

熱無上限！今大台北高溫飆37度 勿忘防曬

2018-05-26 05:24

大樂透連23摃 下周二頭獎估8億元

2018-05-26 00:29

台鐵端午疏運 增194列次

2018-05-26 00:29

油價近42個月新高 95無鉛上看30.7元

2018-05-26 00:29

今高溫飆37度 5月均溫恐破紀錄

2018-05-26 00:29

健康你我他／為您學手藝…媽，我想妳

2018-05-26 00:07

一周只運動一天 難減肥、易受傷

2018-05-26 00:07

拍板！慢箋優惠不取消 病患省荷包

2018-05-26 00:07

虛擬實境診間開張 醫病溝通大躍進

2018-05-26 00:07

癌症新藥說明會 6月16舉行

2018-05-25 23:29

油價漲不停 火車通勤族回流

2018-05-25 23:14

家長別擔心！長庚研究 吸入型類固醇 不會致青光眼

2018-05-25 22:45

大樂透連23摃 下周二頭獎拚8億

2018-05-25 22:01

是你嗎？3-4月統一發票1000萬元特別獎在員林！

2018-05-25 20:56

不看其他漫畫 弘兼憲史每天工作14小時

2018-05-25 20:08

亞洲首屆精實醫療高峰會 盼醫療院所更有效率

2018-05-25 19:52

慢箋部分免負擔維持現狀 健保每年續支付45億

2018-05-25 19:51
看更多

熱門文章

是你嗎？3-4月統一發票1000萬元特別獎在員林！

2018-05-25 20:56

大樂透連23摃 下周二頭獎拚8億

2018-05-25 22:01

中獎傳奇！79元把人變帥 一夕間還成了千萬富翁

2018-05-26 14:16

富邦、聯邦都加入 6大銀行卡前進全家便利商店

2018-05-26 06:17

藍委反問徐國勇：敢不敢保證吳茂昆沒有問題？

2018-05-26 15:55

影／基隆小推車日式點心一賣50年 客人買不到還會罵

2018-05-26 12:44

慢箋部分免負擔維持現狀 健保每年續支付45億

2018-05-25 19:51

虛擬實境診間開張 醫病溝通大躍進

2018-05-26 00:07

熱無上限！今大台北高溫飆37度 勿忘防曬

2018-05-26 05:24

鍾欣潼阿嬌深V性感婚紗 是凱特王子妃愛牌

2018-05-26 12:58

今日星座運勢／雙魚 完美主義傾向 多接受不同價值

2018-05-26 00:00

油價近42個月新高 95無鉛上看30.7元

2018-05-26 00:29

今高溫飆37度 5月均溫恐破紀錄

2018-05-26 00:29

3因素配合！周末恐破5月歷史最高溫37.7度

2018-05-26 11:20

油價漲不停 火車通勤族回流

2018-05-25 23:14

劉詩詩婚紗CARVEN傳破產找買家 Nine West鞋也說掰掰

2018-05-26 16:53

大樂透連23摃 下周二頭獎估8億元

2018-05-26 00:29

大樂透第107046期頭獎摃龜

2018-05-25 22:20

馬來西亞手抓海鮮SHELL OUT 台灣店今開幕

2018-05-25 20:33

水果商半價芒果秀過頭 屏東枋山芒果節說真相

2018-05-26 15:20

4月來台觀光客 港澳韓旅客都減少

2018-05-26 15:15

不看其他漫畫 弘兼憲史每天工作14小時

2018-05-25 20:08

宜蘭首次同志大遊行 祁家威頂樓揮舞彩虹旗

2018-05-26 15:32

德勒斯登二戰未爆彈 險害雲門舞集取消演出

2018-05-26 15:58

高乘載管制3人上路 學界建議尖峰時段增為4人

2018-05-26 17:53

雕塑大師朱銘發表新作「芭蕾」 揉合雕塑與芭蕾

2018-05-25 20:11

放棄大公司財管工作 他苦讀一拚船長夢

2018-05-26 11:56

亞洲首屆精實醫療高峰會 盼醫療院所更有效率

2018-05-25 19:52

影／被霸凌的妥瑞兒長大了 3分鐘流暢自白讓罕病母淚崩

2018-05-26 13:33

5歲寫出懸疑小說 名作家竟在古蹟內找凶殺靈感

2018-05-26 10:00

新竹巷弄味噌拉麵日本味 濃厚大骨湯頭征服老饕味蕾

2018-05-26 12:56

一周只運動一天 難減肥、易受傷

2018-05-26 00:07

大湳森林公園 喜見黃鸝鳥

2018-05-25 23:36

大樂透第107046期獎號

2018-05-25 21:23

不堪油價漲 客運公會擬6月提票價調漲申請

2018-05-26 18:34

森林精靈抵台 賞鳥人追逐拍照

2018-05-25 23:51

劉詩詩婚紗品牌CARVEN傳破產 急尋新買家

2018-05-26 16:45

消暑！ 個人冰冷扇輕鬆帶著走

2018-05-25 22:38

GD的攝影師好友 在台北舉辦攝影作品展

2018-05-25 20:24

春浪回墾丁 人潮沒回來？

2018-05-26 12:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top