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高乘載管制3人上路 學界建議尖峰時段增為4人

2018-05-26 17:53聯合報 記者侯俐安╱即時報導

今年清明連假首日更成為「歷年清明連假最塞一天」，中華民國運輸學會針對今年清明疏運評估報告近日出爐，認為高公局雖有祭出差別費率，卻因旅次型態、價格又因有限，導致效果打折，建議若要看見效果，首先應放寬現行國道通行費最高收費為兩倍為限的差別費率天花板上限值，才能達到以價制量、因地制宜效果；同時建議尖峰時段高乘載管制3人上路，增加為載滿4人才准上路。

國內現行「公路法」及「公路通行費徵收管理辦法」規定，國道差別費率之上限值不得高於標準費率之2倍，交通部曾在2014年實施國五尖峰加價五成、離峰減價五成，但尖峰交通量只減少2.3%，挨批無效；蔡政府上任後則僅實施離峰7折，成效也備受質疑。

運輸學會秘書長胡守任表示，國道收費差別費率上限，過去討論從2倍到10倍都有，但目前2倍差別幅度太小，對用路人毫無感覺，已不合時宜，應儘速放寬收費標準上限值，才能因地因時彈性調整費率；學會也提出，差別費率除在連假採單一費率，至少應有行駛50公里的起碼里程收費，誘導短途旅次使用替代道路。

不過，雖然差別費率現在有兩倍上限，過去學者及立委也都曾提出，應可先嘗試加價兩倍，將來打開天花板，再進一步擬定更細緻的差別費率。高公局表示，目前正在擬定草案取消上限，取消後不會再設定上限值，將來制定差別費率時，僅需提出財務計畫即可，但強調不會無限上綱，仍會提出合理價格。

除了收費，學會也建議應在尖峰時段調整高乘載管制強度，根據即時車流資料蒐集與預測，彈性提前或延後實施，並考慮在最尖峰時段，例如上午7至9 時，將現行載滿3人才可上路，提高到載滿4人才可上國道，其他時段則維持目前3人，降低總車次數，建議優先在國五，及新竹、台中、彰化等瓶頸路段試辦；並建議彈性提前或延後實施高乘載。

另外，學會也提出，建議交通部可提出單、雙號車牌管制試辦計畫，在同日分時段讓單、雙號車牌輪流上國道，另外包含預約上路制度、早鳥票或星光票等措施，可在研究評估後，選擇是段路段或時段試辦。

高公局表示，運輸學會報告將作為端午連假及日後疏運措施評估，不過高乘載調整方案，考量國內少子化等因素，尚未著手研究，仍要想替代方案。

高乘載管制國道連假

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