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視障生也能戶外教育　騎馬、射箭、爬山樣樣來

2018-05-26 17:38聯合報 記者林良齊╱即時報導

為配合12年國教課綱強調的素養導向教學，教育部從103年公布「中華民國戶外教育宣言」，讓戶外教育漸漸扎根，教育部今天舉行「全國戶外教育博覽會」並頒獎給戶外教育有亮點的學校，如榮獲高中職金牌標竿的台北市立啟明學校，針對視障學生量身打造戶外教育課程，讓學生們體驗騎馬、射箭、征服百岳、下海航行等活動。

而其他獲獎則包括新北市深坑國小每位學生畢業前，都能完成一篇戶外學習的小論文，悠遊三條溪畔自行車道，挑戰六座山林步道，獲得九項戶外學習護照、認證和獎狀；雲林縣口湖國中結合在地產業及社區潛力點，推出「探索消失的地平線」為題的特色遊學

除了展示戶外教育成果外，此次「部長授旗3條示範路線」，藉由帶領各級學校學生至「林安泰古厝」、「順益台灣原住民博物館」及「都市綠化環境教育中心」等3處戶外教育場域，希望「學習走出教室」意涵；於舞蝶館廣場中，更設有虛擬實境體驗，讓使用者彷彿身歷其境，共同體驗戶外教育樂趣，引導學生走向戶外。

教育部表示，戶外教育鼓勵教育擺脫桎梏，走出教室，透過真實情境體驗，啟發學生探索的本能。期許教學不僅侷限於課堂上，而是藉由走訪校園和社區，踏查歷史古蹟和博物場館，乃至國家公園、風景區、森林遊樂區、自然教育中心等多元場域，藉以啟發學生學習動機，開發孩子的好奇心和探索能力，也能提升學習效率。

教育部今天舉行「全國戶外教育博覽會」並頒獎給戶外教育有亮點的學校。圖／教育部提供
教育部今天舉行「全國戶外教育博覽會」並頒獎給戶外教育有亮點的學校。圖／教育部提供
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教育部今天舉行「全國戶外教育博覽會」並頒獎給戶外教育有亮點的學校。圖／教育部提供
教育部今天舉行「全國戶外教育博覽會」並頒獎給戶外教育有亮點的學校。圖／教育部提供
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教育部遊學

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