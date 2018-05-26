梅山國中角力選手翁珍璟 世界中學生運動會摘銀

2018-05-26 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣梅山國中學生翁珍璟在5月初遠赴北非摩洛哥參加2018年世界中學生運動會，力拚各國好手，拿下角力希羅式第二名銀牌，消息傳回家鄉，縣政府表揚他是嘉義縣之光。

梅山國中發展體育班多年，近來角力成績很出色，體育老師侯英全是角力專業教練，在他指導下，今年培育出翁珍璟、葉亦儒二位選手入選中華代表隊，翁珍璟參加在摩洛哥舉辦，有「中學生奧運」之稱的世中運奪銀，葉亦儒也遠赴烏茲別克參加2018亞洲青少年角力錦標賽。