大事件劇場劇團舞台劇「曖曖」 網路愛情思考價值觀

2018-05-26 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



大事件劇場劇團推出第三號作品「曖曖」，四位演員詮釋一段錯綜複雜的四角關係，敘述現代人依賴網路及交友愛情。6月1日至3日在高雄市衛武營藝術文化中心籌備處281展演場演出。

導演林羣翊表示，此作品在探討人性及社會上的問題，將生活帶入作品，並與自己、觀看者對話。科技氾濫資訊爆炸的年代裡，網路交友已與多數現代人密不可分，在這樣的行為狀態下，人所渴望、需求、想要什麼？藉由作品讓大家思考這世代不一樣的價值觀。

編劇劉凱榛說，網路社交媒體正急遽地改變人際交往樣態，在以「人的處境」為創作核心的劇場中，不能迴避去開發出新的語言、新的美學形式，去回應這個具體事實。「《曖曖》是一次欲言又止、而此種欲言又止又可能命中其質地的幽微嘗試。」