新竹巷弄味噌拉麵日本味 濃厚大骨湯頭征服老饕味蕾

2018-05-26 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



嵐沺拉麵由羅文敏與男友何泯諭一同創業，選用來自日本北海道多種味噌調和，搭配Q彈有勁的小麥麵條，讓顧客免出國，在新竹舊城區就能享用道地日本風味。圖／竹市府都發處提供 分享 facebook

新竹市南門街巷弄間，藏有一間外觀樸質不顯眼的店面，拉開暖色調的木造玻璃門，迎面而來的是濃郁的大骨香，位在南門街巷弄內的，讓老饕津津樂道的是這一碗味噌拉麵，採用北海道多種味噌調和，做法是高麗菜、豆芽菜拌炒，再將大骨湯頭與味噌小火熬煮，層層堆疊出香氣濃郁渾厚的湯頭。

嵐沺拉麵由在地新竹人羅文敏與男友何泯諭一同創業，選用來自日本北海道多種味噌調和，搭配Q彈有勁的小麥麵條，羅文敏希望顧客免出國，在新竹舊城區就能享用道地日本風味。「店名結合日本與新竹的意象」羅文敏表示，嵐是「山中霧氣」，沺是「土地廣闊無際」，象徵北海道自然風景；嵐下面的「風」字代表新竹風城，希望顧客在新竹也能享受道地的美味拉麵。

羅文敏說，大骨湯頭是每天熬煮十小時，再加入新鮮的蔬果，讓湯頭嘗起來更鮮甜。麵條採用Q軟有嚼勁的小麥麵條，搭配清爽的蔥白及迷人的溏心蛋「嘴裡咀嚼的是來自台灣的日本味」，此外，還有會爆漿的起司可樂餅、泰式與台式混合口味的泡菜、雞蛋豆腐等小菜，歡迎市民來嘗鮮。吳小姐品嘗後，驚呼從未吃過這麼濃醇香的味噌拉麵，濃郁湯頭一喝下「一試成主顧」。

都發處長吳堂安表示，舊城廚房小旅行除了帶領民眾走訪竹子城南門遺址、考棚邊街、新竹最老的海邊二手書店、南門小政(前身為龍王廟)等歷史古蹟，並介紹美食商家發跡故事，透過飲食帶著民眾走進巷弄，改寫新竹市的美好飲食記憶。