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反教盟調查：14所大專校院擬漲學費 教部6月底公布

2018-05-26 11:49聯合報 記者王彩鸝╱即時報導

5月31日是各大學可向教育部送審調漲學雜費的最後一天，據反教育商品化聯盟調查，目前有14所大專校院擬調漲學雜費，漲幅大多在2.5%至3.75%；教育部高教司表示，截至昨天尚無學校送件，依慣例各校都會在最後一天截止日送件，教育部會依法審查，於6月底公布結果。

教育部高教司副司長朱俊彰表示，由於去年沒有大學調漲學雜費，今年依學雜費調整公式，今年大學一般狀況至多可調漲2.5%，若有助學等措施則最多可調漲3.75%。

反教育商品化聯盟表示，目前有14所學校擬調漲2.5%到3.75%不等的學費，他們反對學校調漲，將在下周四(5月 31日)邀各校學生到教育部，要求教育部嚴守把關，撤回14校不合理的漲學費請求。

聯盟指出，目前預計調漲學校，包括3所國立大學（台科大、北科大、中興大學），以及11所私校，名單及漲幅各為台科大(擬調漲3%)、北科大(3%)、中興大學(3%)、樹人醫專(3%)、亞洲大學(3%)、文藻外語大學(2.5%)、輔仁大學(只針對新生漲2.5%)、仁德醫專(2.5~3.75%)、中原大學(3.75%)、醒吾科大(3.75%)、實踐大學(1%~3.75%)、經國管理暨健康學院(新生3.2%)、世新大學(2.5%)、嘉南藥理大學(3.5%)。

反教盟反對調漲學費，認為不公義，並提出三項訴求：一，成本增加、財務缺口，不應是漲學費藉口。幾乎所有申請調漲的私校每年都有幾千萬至幾億不等的盈餘，卻稱財務有問題。

第二個訴求是，勿拿濫用提升教學品質爛理由交換漲學費。反教盟指出，多所申請學校的生師比因為學生的增加、教師的減少而提高，也反映校方拿少子化營收減少作為漲學費的藉口，是完全自相矛盾，而教師中兼任教師比例逐漸高於專任教師也是校方縮減人事成本的手段。宿舍與課程供應是否足夠、是否逐年刪減，也是檢視各校是否犧牲教學品質、降低教育成本以換取利潤的實際現象。學校的辦學成本是真的有增加，還是只是把辦學當營利的工具，絕非如各校支用計畫中所描繪的那些硬體更新或抽象的虛幻願景可以說明的。

第三，消費弱勢生，除了不義，更顯校方辦學無能。教育部在《專科以上學校學雜費收取辦法》中就已經規範得很清楚，獎助學金只要高於5%即可申請調漲，也就是學費大多並不會用於弱勢補助上，甚至還可以把獎助學金當做工讀生薪水來使用，以規避勞健保支出，使得弱勢學生能得到的補助並不如帳面上的數字那樣漂亮，或是要得到這筆補助就必須付出勞務來換取。

教育部北科大

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