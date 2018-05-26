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學生自創歌曲大PK 第10屆青春音樂季高唱「時跡歹」

2018-05-26 10:12聯合報 記者趙容萱╱即時報導

「對於未來，沒有想法、毫無頭緒、充滿愁緒…」、「現場直播像無預警的遊戲，在徬徨中找尋自信…」第10屆青春音樂季「時跡歹」，來自全國近30隊由高中、大學生組團創作歌曲初賽後，共選出14隊晉級決賽，明天下午1時至5時，這14隊將在國立勤益科技大學青永館前草地音樂會演唱一較高下，現場另有復古市集、大型裝置藝術「Monster樂團」提供民眾打卡。

青春音樂季是由勤益科技大學人文創意學院文化創意事業系主辦、謝黃扁文化藝術基金會協辦。人文創意學院院長宋文沛說，青春音樂季提供大學生及高中生原創音樂創作發表的舞台，建立民眾尊重原創作品、智慧財產權觀念，與校方簽訂MOU的泰國佛統大學學生也計畫明年參與盛會，讓青春音樂季擴大為國際盛事。

活動副總召學生李怡霏說，台灣音樂創作環境艱困，便以「時跡歹」做為今年主題。「時」與「十」同音，代表一個里程碑，「跡」是音樂人努力的痕跡；最重要的是「歹」指的是創作是條艱苦的路，「即使身處在一個不好的時代裡，依舊要昂首闊步，闖出一個屬於我們自己的時代。」

活動總召學生張子寅說，現場除了大型裝置藝術「Monster樂團」供民眾打卡，另邀請民眾一同寫下明信片，主辦單位將存放一年，並於明年的5月27日前寄出，期許民眾不忘初衷。

「時跡歹」活動地點：國立勤益科技大學 (台中市太平區中山路二段57號）

FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/youthmusicfestival/?fref=ts

Instagram粉絲專頁：https://www.instagram.com/youthmusicfestival10th_bad.era

第10屆青春音樂季「時跡歹」明天將在國立勤益科技大學青永館前草地音樂會演出，一較...
第10屆青春音樂季「時跡歹」明天將在國立勤益科技大學青永館前草地音樂會演出，一較高下。記者趙容萱／攝影
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第10屆青春音樂季「時跡歹」明天將在國立勤益科技大學青永館前草地音樂會演出，一較...
第10屆青春音樂季「時跡歹」明天將在國立勤益科技大學青永館前草地音樂會演出，一較高下。記者趙容萱／攝影
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