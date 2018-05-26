空氣不差 今全台空氣品質普通到良好

2018-05-26 05:25 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今天全台各地及澎湖、金門、馬祖晴朗炎熱，午後僅山區有局部短暫雷陣雨，環保署空氣品質監測網顯示，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級。花東空品區及澎湖為「良好」等級。

環保署表示，明天各地仍是晴朗炎熱，午後僅山區有局部短暫雷陣雨。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區為「普通」等級。花東空品區為「良好」等級。