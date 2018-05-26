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5歲寫出懸疑小說 名作家竟在古蹟內找凶殺靈感

2018-05-26 10:00聯合報 記者陳宛茜／台北報導

被問到「達文西密碼」中聰明迷人的符號學教授羅柏‧蘭登，和作者丹‧布朗本尊像不像？丹布朗笑著分析，「兩人都喜歡歷史和藝術，但他比我酷和聰明、勇敢」。為什麼書中角色會比一手創作角色的作家聰明？他幽默回應，羅伯‧蘭登在書中隨口說出的智慧之語，「我要花三天時間才想得出。」

「達文西密碼」系列 暢銷作家丹‧布朗

以懸疑小說「達文西密碼」風靡世界的美國作家丹‧布朗，昨帶著新作「起源」來到台灣。主辦單位特別送他台灣紙紮藝術家張徐沛的作品「紙紮龍頭」，期許他從台灣的信仰美學中找到新的「密碼」。張徐沛作品也曾進入「達文西密碼」的主要場景羅浮宮展出，而丹‧布朗的生肖正好屬龍。

「達文西密碼」作者暢銷作家丹‧布朗最新力作「起源」繁體中文版已於5月5日面世。 ...
「達文西密碼」作者暢銷作家丹‧布朗最新力作「起源」繁體中文版已於5月5日面世。 記者林俊良／攝影
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「起源」是「羅柏．蘭登系列」第五部，身兼符號學者與冒險家的蘭登，此次冒險的舞台在西班牙。羅柏‧蘭登受邀到西班牙畢爾包的古根漢美術館，參加一場由未來學家艾德蒙‧柯許主辦的發表會。柯許將在此發表的「新人類起源說」，據說將解答人類存在的兩個根本疑問，足以顛覆達爾文以降的科學觀點。柯許卻在發表會中遭遇神秘的謀殺。

為了解開柯許上鎖文件的關鍵密碼，蘭登和古根漢美術館館長安布拉‧維達逃離混亂現場。遭追殺的兩人被迫躲進聖家堂內的密室，唯有仰賴解開柯許生前留下的密碼，才能搶救可能永遠失落的新發現。

丹布朗新作《起源》。 圖／時報文化提供
丹布朗新作《起源》。 圖／時報文化提供
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「起源」不僅擁有丹‧布朗作品必備的元素:歷史、宗教、藝術、符號、神秘組織、旅行、戲劇性的謀殺，還加上基因工程、人工智慧等高科技，探討永恆議題「人從哪裏來？要往哪裡去？」丹‧布朗表示，「起源」探討全世界、所有人類都會關心的話題，他希望「提供某部分的答案，刺激對話與爭論。」

爸爸科學 媽媽宗教 人類起源該聽誰？

8歲那一年，丹‧布朗發現除了聖經版本之外，關於人的來源還有不同說法。他問神父:「那一個版本才是對的？」卻遭責備：「好孩子不問這個問題。」從此，丹布朗用各種方式探討此一問題，「這本書是集過去所有的大成。」

宗教和科學，是丹‧布朗作品永恆的主題。原來丹‧布朗父親是數學老師，母親則是唱詩班主任；等於丹‧布朗一出生，「宗教與科學」兩種基因便在他的血液中流動。「科學和宗教之間並非互斥，而是必須產生對話。」丹‧布朗認為，人類必須在科學和宗教之間，激發對話，找到平衡與共識。

為何男主角一直旅行、場景總有古蹟？

被問到為什麼總是讓男主角四處旅行，而名勝古蹟在他的小說中總扮演重要地位？「我們所處的世界非常迷人，所以我把地點當成角色來經營」。丹‧布朗說，蘭登教授的設定是喜愛藝術建築，因此總是「讓他探索不同的地方」，相信讀者也會覺得有趣。 他說，未來也許會嘗試新的寫作方式，但若是蘭登系列，「一定讓蘭登教授繼續旅行下去。」

丹‧布朗寫小說前，都會前往書中舞台「勘景」。他透露，為了「起源」造訪西班牙聖家堂，發現一處很陡的樓梯，靈感立刻浮現:「必須有人死在上面」。

第2次來台 下本書將以中國文化為底？

這是丹‧布朗第2次來台，1983年他便曾隨合唱團來台演出。丹布朗透露，他在成為小說家之前，人生的志願其實是音樂家，如今依然熱愛音樂創作與演奏，只是以自娛為主。

丹布朗跟寫作結緣更早。5歲那一年，他在母親的協助下，完成人生的第一本書「長頸鹿與著火的褲子」，也是一部懸疑小說，「我的寫作的生涯從那時開始。」

丹布朗在大陸受訪時，媒體傳出他的下一本書是「太極密碼」。丹布朗澄清這是誤會，「中國文化對我來說神秘又有趣，但我的了解還不夠深厚，目前寫不出來。」

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