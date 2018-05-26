健康你我他／為您學手藝…媽，我想妳

2018-05-26 00:07 聯合報 圖與文／鄭清和（高雄左營）



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每年母親節來臨時，內心深處總會掀起莫名感傷，因為母親往生十幾年了，我們再也沒辦法像從前相聚在一起的美好時光，在母親節當天，由太太做一桌好菜，孝敬媽媽終年如一日操持家務料理三餐的辛苦，再塞給她一個飽滿紅包；更早之前會隨俗買一束康乃馨和禮物送她，但媽媽不喜歡，還略帶責備口吻對我說：「花和禮物我都用不到，別再浪費錢，還不如把那些錢改放進紅包內，我更高興。」

媽媽的個性脾氣我深切了解，在艱困環境中生活，浪漫情懷早就被柴米油鹽醬醋茶的壓力，折騰的蕩然無存，一切物質享受媽媽都不願意接受，只有現金能牽動她的心，讓她眼睛發光發亮。這也難怪媽媽視錢如命，她真窮怕了！在她心目中錢能應付日常一切開銷，也最實用。

媽媽的骨灰安放於深水軍人公墓龍塔內。每年我都會帶著太太兒女和好幾樣媽媽生前喜歡吃的東西，到遠地祭拜媽媽，陪伴她共度佳節。也殷切祈望媽媽在天之靈，保佑我們一家人生活快樂，身心健康，一切平安。

最敬佩往昔媽媽會做各式各樣麵食巧手藝，滿足全家大小口腹之欲。我剛學會做包子、饅頭、蔥油餅和包餃子、餛飩，今年計畫把這些剛出爐的東西拿去給媽媽過目品嘗，並且請她在夢中給我評分，指點缺失，好下次改進。媽媽，我好想念妳。在此，我要大聲對妳說：「媽媽，我愛妳長長久久，妳聽到了嗎？」