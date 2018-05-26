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一周只運動一天 難減肥、易受傷

2018-05-26 00:07聯合報 記者陳雨鑫／台北報導

嘉義長庚於去年6月開始與南投旭光高中空手道隊進行目標導向型合作計畫。 圖／長庚醫...
嘉義長庚於去年6月開始與南投旭光高中空手道隊進行目標導向型合作計畫。 圖／長庚醫療財團法人提供
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長庚運動醫護照護團隊今年起向下扎根到國高中校隊，運用頂尖的測量儀器幫助學童們，能在動作尚未定型前進行校正，把運動傷害降到最低，並將技巧發揮到最大。嘉義長庚腦神經外科主治醫師王定中指出，運動最重要的是姿勢正確，許多民眾想要運動減肥都沒達到效果，多半是姿勢錯誤惹的禍。

長庚運動醫護團隊今年協助旭光高中空手道隊，近期才剛拿下全中運的好成績。

王定中說，運動是一門專業的學問，每個年齡層的運動選手需要的協助都不盡相同。以年輕選手為例，動作大多尚未定型，只要能適時的改正，很容易就能調整，透過適時的訓練，馬上呈現效果；成年選手動作大多已經定型，要改較不容易，必需要透過很多的訓練方式才能調整。

王定中說，為了幫助台灣的運動幼苗能夠成長茁壯，長庚引進國際級的肌力測量器，了解這群小運動選手肌力不足的部位，並給予加強。這套系統在國外都是用在頂尖選手上，加上長庚團隊對於運動的專業分析，讓該儀器的效力發揮到最大值。

過往台灣在培訓小選手，往往容易忽略運動的強度跟時間，多會認為「猛練」、「狂練」就可以得到好成績，王定中表示，運動是一門專業的學問，若過度訓練反而會出現反效果。

他指出，以前曾聽聞，小小棒球選手手臂被操壞的事情，通常是沒有訓練到對的動作以及方式。

此外，很多民眾認為，只要卯起來運動，就可以達到減肥效果，王定中說，很多民眾平時沒時間運動，每周只在假日運動，每次運動的時間動輒半天，這樣的運動方式一定會搞壞身體，事實上，一周只動那一天，且亂動一通，等於是運動傷害的開始。

王定中呼籲民眾運動之前，可找尋專業的健身教練諮詢，建議每天都要運動、定量的做，才能達到效果。

長庚運動傷害減肥

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