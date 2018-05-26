拍板！慢箋優惠不取消 病患省荷包

2018-05-26 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱台北報導



健保署長李伯璋。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

為了提升慢性病患用藥的觀念，健保開辦後四年，健保署即通過給予持慢性病連續處方箋患者免藥品部分負擔的優惠，但卻出現藥品浪費等現象，基於公平原則，健保署提案希望恢復慢箋的藥品部分負擔，該案送交健保會討論，經過多月溝通，健保會昨天決議「維持現狀」，不准健保署取消慢箋優惠。

根據健保署統計，持有慢性病連續處方箋的患者達596萬多人，持有慢箋的患者，多為三高患者，如糖尿病、高血壓等，由於慢箋是三個月開立一次，每種慢性病每年會持有四張慢箋，但並非每位患者皆只有一種慢性病，很可能同時有多種慢性病，依照統計每年台灣約有4000萬件的慢箋。

健保署醫管組專委林淑範表示，從民國88年給予持有慢箋患者免藥品部分負擔的優惠後，每年健保要協助支付45億的慢箋藥品部分負擔，這次提案基於公平原則，健保給予慢箋患者多年的優惠，應該予以取消。

今年1月健保署將此案送交健保會討論，直到昨天才有結論，健保委員持正反意見，有委員認為應該與一般門診用藥一致，不該再給予優惠，也有委員認為取消會讓慢性患者用藥的順從性降低，最後結論則是決定維持現狀，並建議健保署，對於免藥品部分負擔衍生出的藥品浪費問題，應從現有的制度做一監控落實，如加強雲端藥歷等措施。

林淑範表示，健保署仍傾向取消持慢箋的部分藥品負擔，將會持續蒐集資料，再送健保會審議。