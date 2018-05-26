虛擬實境診間開張 醫病溝通大躍進

2018-05-26 00:07 聯合報 文／湯其暾（三軍總醫院神經外科部腦中風醫學及腦神經功能科主任）



醫師在虛擬實境診間(VR)解說病灶位置及發生症狀，透過VR虛擬實境，可突破溝通困難，讓病人清楚明瞭手術部位空間結構上的關係。 圖／湯其暾醫師提供 分享 facebook

三總「智慧外科SDM虛擬實境診間」開張！這是亞洲第一個結合虛擬實境（VR, Virtual Reality）及3D列印醫療印列模型技術，所開設的智慧外科診間，在這個診間中，可以突破過往外科醫師跟病人解說的困難，醫師透過虛擬實境向患者解說手術部位，有效提升醫病溝通效率及病患滿意度，未來將應用在更多醫學領域上，引領台灣醫病溝通邁入下一個里程碑。

VR+醫師解說 患者更懂病情

在智慧外科診間中，體驗過VR搭配醫師解說後，患者張先生說：「哇！我終於能理解醫師所說的手術部位在哪裡，還可以同時看到周圍其他結構，讓我更能明白醫師所描述各個器官之間的關係，所有抽象的資訊，在虛擬實境裡一目了然，以前醫師畫圖畫半天還是看不太懂，用虛擬實境說明清楚多了。」

智慧外科SDM虛擬實境診間，是由三軍總醫院與HTC DeepQ合作，在軍醫局長陳建同、前國防醫學院院長司徒惠康、國防醫學院院長林石化、三軍總醫院院長蔡建松全力支持，並且在國防醫學院生物及解剖學科教授馬國興、三軍總醫院神經外科部腦中風醫學及腦神經功能科主任湯其暾與資訊組組長黃國華等人的帶領下，成功完成亞洲區首例智慧外科SDM診間的建置。

醫師在虛擬實境診間(VR)解說病灶位置及發生症狀，透過VR虛擬實境，可突破溝通困難，讓病人清楚明瞭手術部位空間結構上的關係，圖即為病人看到的圖像，紅色區塊為病人病灶區（綠點處）。 圖／湯其暾醫師提供 分享 facebook

3D列印器官 實踐虛實整合

過去外科醫師只能用口頭敘述搭配平面影像來解釋手術部位，病人可能無法完全了解外科醫師想表達的意思，而最新的醫療趨勢，強調醫病共享決策SDM（Shared Decision Making），係指由醫師提出治療方案與病人溝通，依照病人意願，協助病患決策出最合適的治療方案。

在虛實整合的智慧診間中，藉由VR虛擬實境，可突破困難，讓病人清楚明瞭真正手術部位的空間結構關係，並結合3D列印，列印出血管及手術器官，讓病人親身觸摸及感受，虛實整合的計畫將降低醫病溝通障礙，醫病關係更加緊密。

中文化解剖學詞彙 體貼病患

中華民國解剖學學會理事長馬國興指出，為更方便民眾理解相關醫學內容，此SDM診間所使用的虛擬實境解剖生理教學系統3D Organon，由國防醫學院生物及解剖研究所教授團隊，應用中華民國解剖學學會所建置的最完整華文解剖學詞彙資料，中文化虛擬實境解剖生理教學系統3D Organon內容，讓病人及家屬可以同時了解正確的中文解剖名詞及疾病的解釋，提升醫療團隊與病人溝通的品質。

個人化精準手術 未來發展趨勢

量身定制的精準手術將會是未來醫療趨勢，三總將與HTC持續合作，未來朝個人化精準手術邁進，結合人工智慧（AI, Artificial Intelligence）技術，有機會應用於手術機器人等相關產品開發，期待給予病人更精準的手術治療。