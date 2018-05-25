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是你嗎？這家超商開出千萬中獎發票 只花20元買礦泉水

2018-05-25 17:27經濟日報 記者李至和╱即時報導

全家便利商店本期(2018年3-4月)中獎發票，共開出二組特別獎1,000萬元，一位中獎者於員林正新店購買刮鬍刀，另一位則在台中建民店購買礦泉水。特獎200萬元共一組，消費者在水上福德店購買10元的養樂多。頭獎20萬元則開出3組，分別是新敦民店、義安店、鴻啟店。

統一超商共有三位千萬大獎得主、一位200萬得獎者千萬得主分別在新竹縣新豐鄉新高湖門市、消費9,038元；新北市五股區弘龍門市，消費135元；高雄市左營區立文門市，消費169元。

全家便利商店統一超商正新
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

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