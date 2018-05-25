499之亂終於落幕...貪小便宜的慘痛教訓 台灣人你忘了嗎？

2018-05-25 15:57 聯合新聞網 DailyView網路溫度計



仔細觀察台灣民眾的消費習慣，不難發現商人們早就牢牢抓住台灣民眾的心，每次都能推出獲得最大利益的行銷方式，而且還真的挺管用的！日前動盪台灣社會的499之亂，在開放線上預約至5/31號前辦完之後終於落幕了（門市人員喜極而泣），過去我們盤點了歷年來經典的一窩蜂盛事，讓大家回憶那段辛苦的時光，今天則要來探討，台灣人熱衷於「排」、「搶」、「凹」、「撿」這四種超能力，是否我們忽略了那些藏在小確幸底下的慘痛教訓？

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精打細算、貪小便宜，背後代表什麼意義？

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查得知，提到省錢、精打細算、貪小便宜等字眼時，會出現許多警告大家切勿貪小便宜的文章，買便宜的漁貨容易吃到重金屬、詐騙山寨產品橫行、商品有毒或有瑕疵等案例層出不窮。關鍵字「Superme」是指一名買家在網路上購買3.5折的美國品牌「Supreme」帽T卻買到英文字錯誤的假貨；「夭壽喔」用很便宜價錢紋眉之後卻得到驚悚毛毛蟲眉的案例，「藤小二電腦修配坊」提醒民眾別買便宜零件，另外「不用錢自己拿」是日前一間夜市甜甜圈賣3個10元被嫌貴，老闆氣不過怒叫顧客拿袋子隨便拿，種種亂象都告訴我們，貪小便宜追求的小確幸不一定讓每個人都高興。

追求省錢的小資生活，背後要付出多少風險？

買菜必拿蔥薑蒜

買菜送蔥薑蒜的特殊文化，經常可以在傳統市場看到，其實一開始也只是攤商感恩回饋的小動作，買了青菜總是要料理，就順手剝一小段蔥、小塊薑或幾顆蒜當作人情，也希望你可以再來買。

這樣小小的互相文化，不知道從什麼時候開始變成一種「應該」，有時候凹不到還會變臉怪罪老闆不會做人，漸漸的，台灣最美的風景變成凹，其實是變相無視他人辛勞的付出。

電信門號跳來跳去

永和一處中華電信門市外，大批民眾排隊搶辦499。聯合報系記者侯永全／攝影 分享 facebook 無論是為了最新款手機，還是最省錢方案，很多人喜歡在「最佳優惠」出現時，從原本的電信跳槽到「理想電信」，一陣子後又為了購買漂亮價格的新機，再度跳槽到另一間電信，這種行為便是典型的「毫不在乎換電信所付出的隱形成本」最佳例證。

乍看之下好像省了不少錢，可是實質上所謂的高CP值，還是耗費了你許多的時間和金錢，只是你安慰自己沒那回事而已。（有！就是有！）

團購腦波弱

團購這檔事源自於台灣人好康道相報的分享性格，再加上賣家常常祭出折扣或免運，因此也成為了台灣人茶餘飯後的熱門活動，更有人把團主當副業，從中賺點零花錢。

雖然也是一塊兩毛五，但勤儉的台灣人總是想著聚沙成塔積少成多，最後是不是真的有攢到那一點零花，又或者人云亦云好好吃的團購食品，到底是真的很好吃，還是你只是聽人家說好吃就買了？不要總是哈哈一笑自己腦波弱，腦波強一點才是存款多一點的關鍵啊！

吃到飽就是賺

吃到飽餐廳約從2011年開始遍地開花，那時起滿街都是寫著「XXX元吃到飽」的招牌，all you can eat的消費方式吹起來讓台灣人好舒心。民眾只需支付一筆固定金額，便能暢快享用餐廳提供的一切美食。

有學者分析，這樣的經營方式緊抓民眾「想擁有更多」的心理，尤其當時有消費能力的人大多經歷過物資匱乏的貧瘠時代，吃到飽餐廳讓這些窮過的人從「沒有選擇」到「有能力與權力選擇」，變成物質的主人，他們在這樣的消費方式中獲得成就滿足，用負擔得起的「少量金額」狠撈一餐、佔到餐廳便宜的感覺，比大吃一場的飽足感更爽快。

廉價航空

近年小資族特別喜歡選擇廉價航空，當作出國旅遊的交通工具，廉價航空因為省下了機上餐與行李的成本，所以在票價上比大航空便宜了非常多，每每宣傳時的漂亮價格總是能讓人們驚喜，近幾年國內旅遊價格昂貴，又「不好玩」，有時候國內的三天兩夜，比購買廉航機票出國還要昂貴，也間接影響廉航受台灣人喜愛，更是有許多部落客教民眾如何搶購便宜機票。

超愛買廉航機票

不過，廉航機票的行程時間幾乎不漂亮，也就是俗稱的「紅眼班機」，有些人出國是為了大血拼，有時必須加買行李，也是一筆費用，最不方便的是在颱風旺季時，比起大航空，廉航往往會首當其衝被取消航班，因此很多人會花另一筆小錢購買旅行不便險，種種仔細算起來，或許機票便宜了，但額外的不確定因素，也都是選擇廉航機票的隱形成本，乍看比較「便宜」的便宜，有時候會讓人付出更多。

民生漲價我也很無奈

「漲價」二字會瞬間激起台灣人的厭世情緒。台人對物價變化很敏感，台灣的政治影響範圍至深，也算是養成台灣人特殊消費習慣與心理的肇因之一。

大部分的人對「漲價」感到不爽，其實不是不理解物價調升的苦衷，而是萬物皆漲唯獨薪水不漲，當我們的所得跟不上物價時，負擔便會加重，厭世指數也跟著上升。

有太多例子可以看出人們對漲價的無奈與恐懼，最近期的例子絕對是衛生紙，再來還有各式各樣食衣住行育樂的漲價，讓台灣人既有感又有怨氣，連帶影響人們的金錢觀與使用心態，貪小便宜性格的成因其來有自。

臉書小編快抽我

臉書小編最清楚，在臉書辦抽獎活動可以增加互動達到某些KPI要求，但也常常搞得心很累，因為互動容易抽獎容易，為難的只有辛苦的編編們，後續的聯繫與寄送不僅讓人想掐大腿，某些網友貪小便宜的難看吃相，也會在抽獎活動中展露無遺。

近年臉書常見的抽獎活動就是電影贈票，或是贈送小禮物，發起活動的一方利用抽獎熱絡了版面，卻引來一堆專門在臉書上到處抽獎殭屍帳號，七八成的網友是為免費的獎品而來，有些甚至連活動是什麼都不知道，一旦得不到想要的獎品又會哭哭森77。

折扣誠可貴，免費價更高，靠著機率（或內定）不勞而獲的免費獎品，錙銖必較成性的台灣人又怎會錯過，只是為了這點小獎品花時間養帳號，不如把這腦筋拿去做更有意義的事情吧！

遊覽車便宜到「翻」

「便宜」是讓許多自認低薪的台灣人掏出血汗錢最好的關鍵字。近年爆發多起的遊覽車出遊意外，這些意外發生的原因，有的是車體老舊，有的則是司機過勞，更有超重超載等現象，事件後大肆檢討，許多承辦低價國內行程的旅行社被罵個臭頭，卻很少人追究，這樣荒謬的低價行程之所以能大賣，不也是台人「一分錢想買十分貨」的惡習所造成惡性循環嗎？

2000元就能玩個三天兩夜，聽著多划算！再加上大部分會參加國內旅行團的多是年紀大的民眾，對於「便宜」的感受更是強烈。開心省下一筆錢，卻絲毫不知道自己省掉哪些東西，比如說車子的品質安全、行程的素質，羊毛出在羊身上，1千元與1萬元的行程，質量終究有差別，我們對業者嚴格把關，消費觀念也要改善，才不會省錢省到出人命，徒增遺憾的發生機率。

好市多，好事特別多

好市多以低價提供高品質的商品，深受台灣民眾喜愛，品項的「大份量」也十分符合台灣家庭的需求。好市多的價格是這樣的：看起來貴，除起來便宜。精打細算的台灣人嗅到這樣的划算，好康道相報之下，這飄洋過海的品牌從此在大家的生活裡佔上重要的位子，大家在好市多裡排隊、搶購、撿便宜，順便凹一些免費的試吃品。

一旦有熱門商品出現，顧客便一大車一大車的購買，可是回過頭思考，你是真的需要這麼大量的囤貨，還是僅僅貪心作祟？另外，奧客傳說一次次刷新，抓緊不滿意退款的優點，徹底發揮貪小便宜的嘴臉退好退滿，用過的退、吃過的也退，甚至現場拆來吃一吃又放回去，為難現場的銷售人員，丟盡台灣人的臉。

精打細算與貪小便宜僅有一線之隔，那條界線隱隱約約，若有似無，微妙微妙，不需要你佛系思考，只要用心便能體會。

簡單而言，關鍵在於有沒有把「所有成本」給算進去，所謂的「成本」在此並非僅僅是金錢，而是你的消費行為所消耗的一切時間、勞力、交通等成本，精打細算便是算盡成本後獲益，而貪小便宜的人只算到表面的金錢成本。

很多消費者的心態並不健康，既要便宜又要品質、花了錢的我就是大爺，就應該獲得所有「該有」的服務和商品，以及這些不計時間成本只求便宜買到的消費模式，將造成低端經濟的現象，比末端經濟更難向上反轉，反而得不償失。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年05月24日至2018年05月23日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『省錢、精打細算、貪小便宜』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」