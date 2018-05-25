新北公托親子運動會趣味橫生 朱立倫被萌得嫑嫑的

2018-05-25 17:30 文／ 新北市政府社會局 提供



「一、二、三，飛起來～」爸爸媽媽將小朋友平抱，在動健康老師的一聲令下，向前高飛，小朋友笑聲漫開在新莊區昌隆公共托育中心，這是新北市政府專為幼兒設計的「新北兒童Let’s GO ! 親子動健康」運動大會。

日前新北市長朱立倫在社會局長張錦麗、市議員黃林玲玲、何淑峰、新莊區長李政勳等人的陪同下，往昌隆公共托育中心參加親子動健康運動大會，朱立倫一看到可愛的小孩立即趨前蹲下抱起來，年僅11個月的妍妍一點也不怕生，在朱立倫的懷裡，還不停地向媽媽揮手，朱立倫笑說：「要抱走囉！」

新北公托聯合舉辦親子運動會。 圖／新北市政府社會局 提供 分享 facebook

朱立倫說表示，親子動健康不僅可以讓小孩越動越健康，還能增進親子間的感情，希望每位爸爸媽媽，或者阿公阿嬤，每天都能撥出一點時間陪小孩玩耍，一起動健康。他表示，新北市透過52家公共托育中心，以及12處公共親子中心，同步舉行親子運動會，共有超過1,800對家庭報名參與，顯示現代父母都非常重視幼兒的健康和親子關係。

一群爸爸幫小孩梳髮、別髮夾和戴髮箍，當起「天才美髮爸」，朱立倫也一同同樂，每位參賽的爸爸盡心為小孩打扮。 圖／新北市政府社會局 提供 分享 facebook

親子動健康老師余雅婷帶著自己的3歲小孩Pony示範各式親子運動的招式，包括飛高高、火車穿山洞、用毛巾釣魚、四腳同行等，一位阿嬤陳秀溱帶著3歲半的外孫汝汝參加競賽，貼心的汝汝在比賽完後，還幫阿嬤搥背，非常溫馨可人。

親子動健康中的火車穿山洞動作，爸媽要身體仰天、手腳著地，然後讓小孩從下穿過，不僅小孩喜歡玩，爸媽也可以趁機練腹肌和身材。 圖／新北市政府社會局 提供 分享 facebook

張錦麗表示，市府後續於各公共托育中心暨公共親子中心及參加公共托育合作聯盟的托嬰中心，要再辦理多場親職講座，讓家長知道如何規劃嬰幼兒健康生活作息，並會在現場指導家長與幼兒一起進行親子體操運動，歡迎家長向各中心報名參與，讓幼兒們都能健康快樂成長。相關訊息可上「友善公托、幸福新北」 https://www.facebook.com/ntpcbbcare/ 查詢。

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