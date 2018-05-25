罕見！曾文烏山頭乾涸 南化水庫增出水支援

2018-05-25 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



去年8月起曾文及南化水庫集水區均無明顯降雨，僅約為歷年同期平均的五成，台南地區也從5月24日起實施一階段限水，近期內又無明顯降雨機率，南區水資源局考量整體調度，決定從南化水庫增加出水量，減少曾文與烏山頭水庫出水量，是往年少見的情況。 南化水庫蓄水率還有26.2%，提高出水支援曾文與烏山頭水庫。圖／南水局提供 分享 facebook

南水局表示，今日南化水庫蓄水量為2451萬噸(蓄水率26.2%)，目前持續自旗山溪甲仙攔河堰引水中，相較於曾文-烏山頭水庫蓄水量目前3790萬噸（蓄水率7.1%）較為穩定，因此，透過增加南化水庫出水量，從原來每日43萬噸，上周提高到50萬噸，今天起增加到60萬噸，而曾文-烏山頭水庫放水量從50萬噸降至35萬噸。

南水局副局長簡振源表示，因南化水庫主要供應民生用水，以往較少增加南化水庫的出水量，但今年心情真的比較嚴峻，曾文和烏山頭還有一期稻作灌溉需求，加上曾文水庫水位若降到太低，會影響水庫生態，而水資源本來就是彈性調配方式，以提高兩水庫系統之供水穩定度。

簡振源說，針對嘉南地區一期稻作，目前仍採加強灌溉管理供七停七節約灌溉，針對部分圳路末端區域（如後壁區等）農民反應水源不足問題，原本昨晚7點關水，嘉南水利會彈性調整供灌時間到今晚7點，並與農民溝通獲共識，約增加10多萬噸出水，以確保該灌區可順利供灌解決農民問題。

南水局強調，透過持續由旗山溪甲仙攔河堰引水至南化水庫，及南化水庫與曾文-烏山頭供水量調整方式彈性調配，將與嘉南農田水利會共同合作確保農業一期生產外，兩水庫系統均能控留2個月以上民生及產業用水量。