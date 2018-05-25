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愛登山、不菸不酒卻罹癌 農藥過量讓醫師變病人

2018-05-25 13:08中央社 台北25日電

醫師蔡松彥今天表示，過去30年台灣青壯年族群罹癌率增加近1倍，農藥使用量大增是一大主因。他說，台灣農藥使用量比全球平均用量高出4倍，台人每年平均喝下一個鋁罐的農藥量。

圖為市場所販售青菜。聯合報系記者高彬原／攝影
圖為市場所販售青菜。聯合報系記者高彬原／攝影
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彰化基督教醫院南基醫院協同院長蔡松彥今天在記者會中分享自身的罹癌經驗，他熱愛登山、不菸不酒，卻在多年前健檢時確診肺腺癌2A期，腫瘤約4公分大，而且已經轉移，5年存活率只有25%。

頓時從醫師變成病人，彷彿在蔡松彥心中投下一顆震撼彈，他隨即進行腫瘤切除手術、化療4個月，然而癌症卻在短短5個月後再次復發，他回憶，當時只覺得「人生從彩色變成黑白」，他最後靠著正規醫療搭配營養、運動、心境調整等方式，成功抗癌。

蔡松彥說，過去30年間，台灣30至50歲的癌症發生率增加1倍，每2.5到3人中就有一人會罹癌，每3.5人有一人會因癌症離世，而且男性罹癌風險高於女性。

他認為，人類之所以罹癌，體質只占了10至15%，環境汙染、肥胖、營養不良等問題才是罹癌率大增的主因。

全身幾乎所有癌症都和農藥有關，台灣農藥用量更是高的嚇人，蔡松彥說，根據2005年統計，台灣平均每公頃使用12.6公斤農藥，比世界平均用量3.12公斤高出近4倍；2010年資料顯示，台灣平均每人一年要喝下一罐可樂鋁罐的農藥量。

不只如此，台灣多達43%民眾過胖，已是亞洲最胖國，而且肥胖和子宮頸癌、乳癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、肝癌等都有關；此外，現代人營養雖然充足，但可促使癌細胞凋亡、降低發炎現象的維生素D卻嚴重缺乏，恐增加癌症發生風險。

彰化基督教醫院營養師林佳青建議，民眾在選擇食材時，除了應確認新鮮度，也可多選擇有機農產品或是生長期較短的小葉菜類，可連續採收的豆菜類或瓜果菜類。

飲食方面則可多吃彩色蔬果，每天吃滿5到7份，蔬菜量應多於水果量；主餐多選擇全穀類食物，可占整餐份量的1/4；油品應多選擇冷壓初榨橄欖油、苦茶油、芥花籽油等健康植物油。

罹癌癌症農藥殘留
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