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統一發票今開獎 上期仍有六張千萬特別獎未領

2018-05-25 11:24經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

3、4月期統一發票今（25）日開獎，財政部統計，上（1、2月）期統一發票15張千萬元特別獎，仍有六張未兌領，九張200萬元特獎也還有兩張未兌領，提醒中獎人必須於7月5日前兌領，以免與財神爺擦身而過。

財政部表示，六張未兌領的千萬元特別獎發票，分別是在新北市板橋區國光路統一超商買仙貝19元 ，台中市大肚區榮華街的全聯福利中心買食品350元，南投縣埔里鎮信義路麥當勞購買零卡可樂40元 ，彰化縣員林市中正路統一超商買食品58元，台南市成大醫院的杏一醫療用品買男用尿壺35元 以及高雄市左營區高鐵路統一超商花鮪魚飯糰25元。

未兌領的兩張200萬元特獎發票，分別是「2018世界新車大展」門票300元，台北市中山區應安168停車場的75元停車費。

財政部官員表示，統計自2011年至今，開出千萬元特別獎536張，已兌領384張，兌領率72%；200萬元特獎開出497張，已兌領341張，兌領率69%。

對於千萬元特別獎開出張數較200萬元特獎多，財政部官員表示，純粹是機率問題，也顯示財神爺很照顧納稅義務人。

本期統一發票仍和上期一樣，頭獎開三組，增開六獎二組，也就是六獎共有五組中獎號碼，財政部官員表示，8月會檢討統一發票經費執行情形，若有剩餘獎金經費會適度增開組數。

統一超商財政部
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