親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

蔡英文斷交重大談話 賴清德臉上出現詭異笑容

殺嬰之法？殺婦之國？愛爾蘭今日墮胎公投

台獨立音樂不只草東 落日飛車將上路

2018-05-25 10:04聯合新聞網 鳴人堂

圖／落日飛車《Cassa Nova》專輯封面
圖／落日飛車《Cassa Nova》專輯封面
分享

不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

吳德榮：周末狂熱 將出現37度以上極端高溫

2018-05-25 07:50

嘗一口炸紅藜 深入部落飲食文化

2018-05-25 09:39

周末高溫上看37度 一張圖秒懂有多熱

2018-05-25 04:52

北部風速弱 空氣品質達橘警

2018-05-25 04:52

開啟「斜槓青年」模式 提早成就財富自由

2018-05-25 09:04

健康你我他／兒子送我的「長壽」康乃馨

2018-05-25 01:01

我的經驗／陪獅子座老爸抗癌 伺候有訣竅

2018-05-25 01:01

專業觀點／陪伴長輩 讓他覺得被需要

2018-05-25 01:01

修復視神經？綠蜂膠登廣告違規王

2018-05-25 00:11

阿勃勒盛開如「黃金瀑布」 復古日式宿舍更溫柔

2018-05-24 23:27

天氣熱 涼感商品買氣旺 這款涼墊不只舒適還能驅蚊！

2018-05-25 09:56

膀胱也退休？全團等他尿意來原來是堵住了

2018-05-25 07:39

腸道壞菌作怪 加劇慢性疲勞

2018-05-25 01:01

嘉市推子宮頸疫苗 第一劑6月3日截止 到診所打疫苗 卻撲空

2018-05-25 00:00

影／「紅茶怎麼變鹹？」 八旬失智嬤常錯把兒子當司機

2018-05-24 20:44

影／健檢調查 你的肺臟恐在46歲後就開始老化了

2018-05-24 20:29

日支時薪90或150 長榮勞資協商仍未達共識

2018-05-24 20:05

染麻疹越南女來台旅遊 行蹤遍及北中南

2018-05-24 19:29

肉感最高！ 全新品牌「肉肉山」6種肉讓你吃到飽

2018-05-24 19:18

高雄市出現今首例本土日本腦炎案例

2018-05-24 18:20

為推廣農產品 農委會主委換人做

2018-05-24 18:13

萬安41號演習6月4日舉行 不配合將罰款

2018-05-24 17:36

禮儀師的真心告白 「葬禮一定要哭、不能拍手嗎？」

2018-05-24 16:45

高市出現首件本土日本腦炎 個案意識模糊

2018-05-24 16:19

耐熱蘿蔔+硬秈米 這款蘿蔔糕不一樣！

2018-05-24 15:39

血汗海鮮遭控管制失利 漁業署重砲轟抹黑

2018-05-24 15:12

油價持續攀升 下周估漲0.5元

2018-05-24 14:42

廣告罰金當行銷成本？ 食藥署加重罰鍰

2018-05-24 14:42

「冷凍方舟」典藏物種 重現侏儸紀

2018-05-24 14:42

5月超熱又乾！ 賈新興：71年來第四高溫少雨

2018-05-24 14:25

怎麼睡都累 當心腸胃出問題

2018-05-24 14:12

國人晚婚晚生 國健署：人工生殖成功率降低

2018-05-24 14:11

自然奇景！ 同棵鳳凰木一邊紅花開 一邊綠油油

2018-05-24 14:04

幼兒園虐童輕罰 家長控賴清德

2018-05-24 14:01

男大生疑沉迷網路遊戲中風 術後復原佳

2018-05-24 13:47

人本抨擊賴清德失職 台南市政府回應了

2018-05-24 12:30

周末恐飆37度高溫 鄭明典：紅番薯提醒

2018-05-24 12:30

腸病毒進入流行期 桃市門診累積人次3週破千

2018-05-24 12:04

白內障術後後囊袋混濁 越年輕越易發生

2018-05-24 11:52
看更多

熱門文章

禮儀師的真心告白 「葬禮一定要哭、不能拍手嗎？」

2018-05-24 16:45

王品炸豬排只有7分熟？ 超人氣名店出包業者道歉

2018-05-24 12:39

好市多新品大罐紅石榴汁399元 網友驚：國外一小瓶要90元

2018-05-24 10:52

油價持續攀升 下周估漲0.5元

2018-05-24 14:42

最強海鮮珠寶盒！東京第一海鮮丼「つじ半」6月底登場

2018-05-24 16:00

哥想拿4兄弟房產貸款投資 他苦惱：不給還能是一家人嗎？

2018-05-24 17:01

自然奇景！ 同棵鳳凰木一邊紅花開 一邊綠油油

2018-05-24 14:04

周末高溫上看37度 一張圖秒懂有多熱

2018-05-25 04:52

【小孟塔羅】今生最大的仇敵何時出現？如何破解？

2018-05-24 17:30

人本抨擊賴清德失職 台南市政府回應了

2018-05-24 12:30

周末恐飆37度高溫 鄭明典：紅番薯提醒

2018-05-24 12:30

阿勃勒盛開如「黃金瀑布」 復古日式宿舍更溫柔

2018-05-24 23:27

今日星座運勢／獅子 工作運強旺 展現想法與能力

2018-05-25 00:00

肉感最高！ 全新品牌「肉肉山」6種肉讓你吃到飽

2018-05-24 19:18

阿勃勒花季！台南街頭黃金雨添浪漫

2018-05-24 12:07

6月塔羅生命靈數運勢：只管選好 選好那個你想要的

2018-05-25 08:10

全台熟成最久 180天牛油包覆乾式熟成牛排來了！

2018-05-24 16:21

影／憤怒鳥「空襲」 佛光大學有人一天被啄三次

2018-05-24 15:03

「教育局處裝睡」 網友成立靠北惡質幼兒園專頁

2018-05-24 11:33

男大生疑沉迷網路遊戲中風 術後復原佳

2018-05-24 13:47

吳德榮：周末狂熱 將出現37度以上極端高溫

2018-05-25 07:50

腸道壞菌讓人累！調查：4成上班族有腸胃與疲勞問題

2018-05-24 13:52

高市出現首件本土日本腦炎 個案意識模糊

2018-05-24 16:19

現代灰姑娘的玻璃鞋 用PVC打造清爽甜美風

2018-05-24 13:26

膀胱也退休？全團等他尿意來原來是堵住了

2018-05-25 07:39

白內障術後後囊袋混濁 越年輕越易發生

2018-05-24 11:52

高齡少子化 公務員育嬰侍親留職停薪增

2018-05-24 13:04

食安漏洞？ 台北市11家便當店傳單地址找不到

2018-05-24 11:25

合歡北峰杜鵑盛開 追花遊客擠滿山徑

2018-05-24 11:31

Lady M芒果季登場 用「愛文芒果千層」迎夏日

2018-05-24 18:19

影／健檢調查 你的肺臟恐在46歲後就開始老化了

2018-05-24 20:29

血汗海鮮遭控管制失利 漁業署重砲轟抹黑

2018-05-24 15:12

耐熱蘿蔔+硬秈米 這款蘿蔔糕不一樣！

2018-05-24 15:39

就業媒合吸睛 風電水下銲接員日薪2萬

2018-05-24 20:57

5月超熱又乾！ 賈新興：71年來第四高溫少雨

2018-05-24 14:25

水陸兩用鞋下水也不怕濕 一周狂賣百雙

2018-05-25 09:38

腸病毒進入流行期 桃市門診累積人次3週破千

2018-05-24 12:04

影／「紅茶怎麼變鹹？」 八旬失智嬤常錯把兒子當司機

2018-05-24 20:44

萬安41號演習6月4日舉行 不配合將罰款

2018-05-24 17:36

宣稱能修復視神經 台灣綠蜂膠食品違規次數最高

2018-05-24 10:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top